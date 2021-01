L'Organisation mondiale de la santé a prévenu lundi que malgré la sévérité de la pandémie de Covid-19, qui a tué plus de 1,7 million de personnes et en a infecté des dizaines de millions d'autres en un an, il était urgent de se préparer "à pire". Vidéographie originale qui explique comment fonctionne le système immunitaire. VIDEOGRAPHIE