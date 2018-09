Le tennisman argentin Patricio Heras suspendu trois ans pour un match truqué

Le joueur de tennis argentin Patricio Heras, classé au 307e rang mondial, a écopé de trois ans de suspension et 25.000 dollars d'amende pour avoir truqué un match du circuit Challenger de l'ATP, a annoncé lundi l'Unité intégrité de la Fédération internationale.

La sanction infligée pour avoir truqué un match de septembre 2015 à Barranquilla, en Colombie, est de cinq ans d'interdiction des courts de tennis mais elle a d'office été allégée de deux ans sur la foi que Patricio Heras n'enfreindra plus les règles du programme anti-corruption.

Il est également reproché au Sud-Américain âgé de 29 ans de ne pas avoir rapporté à l'Unité intégrité des sollicitations pour corruption reçues en août et septembre de la même année.

Sa suspension prend effet au 27 juillet 2018, date à laquelle il a été reconnu coupable des faits reprochés.

Un autre joueur argentin, Nicolas Kicker, avait été suspendu trois ans et reçu la même amende, en juin, pour avoir truqué deux matches en juin et septembre 2015. Kicker, numéro 100 mondial, avait lui aussi vu sa suspension de six ans immédiatement ramenée de moitié, à trois ans.