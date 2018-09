Le Titan de Vorombe remporte le titre de plus gros oiseau du monde

Le plus gros oiseau du monde serait bien un oiseaux-éléphant mais pas celui qu'on croyait: après plus d'un siècle de pièces contradictoires et de joutes scientifiques, des chercheurs annoncent mercredi avoir identifié le gagnant.

Pendant 60 millions d'années, de colossaux oiseaux-éléphants ont parcouru la savane et les forêts tropicales de Madagascar. Ils se sont éteints il y a environ 1.000 ans après l'arrivée d’une nouvelle vague de colons humains.

Au XIXe siècle, des zoologistes européens se sont pris de passion pour cette créature hors norme, pillant squelettes et œufs fossilisés dans le but de débusquer "l'espèce d'oiseau la plus grande du monde".

Jusqu'à maintenant, la palme revenait à l'Aepyornis titan, un oiseaux-éléphant décrit en 1894 par le scientifique britannique C.W. Andrews. Mais pour d'autres scientifiques, le spécimen n'était pas une espèce à part mais seulement un très grand Aepyornis maximus.

Mais une étude publiée mercredi dans la revue Royal Society Open Science remet tout en cause: une autre espèce d’oiseau-éléphant, le Titan de Vorombe, plus grande que ce que l’on avait jusqu'à maintenant établi, battrait tous les autres prétendants.

Pesant environ 860 kg (soit le poids d’une girafe adulte), "ils ne pouvaient certainement pas voler", explique à l'AFP James Hansford de la Zoological Society of London, coauteur de l'étude.

Pour arriver à ces conclusions, le chercheur et son équipe ont examiné les os d'oiseaux-éléphant trouvés à travers le monde.

Selon James Hansford, l'Aepyornis titan, le "bébé" de C.W. Andrews était bien différent du Aepyornis maximus. Mais si différent qu'il ne s'agirait même pas d'un oiseaux-éléphant mais d'un genre distinct.

Le Titan de Vorombe, avec ses trois mètres de haut et ses 650 kg, est bien plus imposant.