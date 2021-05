Le Titanic remonte à la surface... en Chine

Il ne coulera point et ne verra jamais la mer: au fin fond de la campagne chinoise, une réplique grandeur nature du Titanic a commencé à sortir de terre au milieu des champs, avant d'accueillir des touristes dans un parc à thème consacré au mythique paquebot.

A Suining (sud-ouest), quatre grues surplombent une immense cale sèche au bord d'une rivière. Casques de protection jaunes sur la tête, des ouvriers s'activent autour de la coque d'un navire géant.

Le chantier produit une gigantesque réplique du Titanic, le tristement célèbre navire qui a sombré voilà plus d'un siècle dans l'Atlantique, tuant plus de 1.500 passagers et membres d'équipage.

"C'est un projet très compliqué", affirme à l'AFP Su Shaojun, à l'origine de cette idée. "On construit un navire grand comme un porte-avions" sur des terres, explique dans son bureau M. Su, devant une maquette du paquebot.

A Suining, la mer la plus proche est à plus de 1.000 kilomètres. Mais l'entrepreneur en est persuadé: les curieux feront quand même le déplacement pour visiter "Titanicland", son parc à thème consacré au navire.

Coût du projet: 10 milliards de yuans (1,2 milliard d'euros). L'inauguration est prévue en fin d'année.

Le Titanic était à son époque le plus grand paquebot de croisière jamais construit.

Censé être insubmersible, il reste synonyme du plus grand désastre de l’histoire maritime.

Comme l'original, la réplique de M. Su mesure 260 mètres de long. Il a fallu six ans pour la construire -- le double du vrai Titanic -- avec une centaine d'ouvriers et 23.000 tonnes d'acier.

Tout, de la salle à manger aux cabines de luxe et même les poignées de porte, est inspiré de l'original.

Et dans un souci de réalisme, une véritable machine à vapeur donnera l'impression aux visiteurs d'être réellement en mer.

- Stars à l'appel -

"Des experts et historiens du Titanic ont validé les plans de construction", affirme M. Su.

Prix d'une nuit de vraie-fausse croisière: 2.000 yuans environ (256 euros).

Pour un dépaysement total, les touristes traverseront le parc en minibus, avec en fond sonore... l'incontournable "My heart will go on" de Céline Dion, bande originale du film "Titanic" avec Leonardo Di Caprio.

Le film a connu en Chine un énorme succès à sa sortie en 1997.

Le navire le plus célèbre du monde a de nouveau fait récemment les gros titres dans le pays avec la sortie d'un documentaire inédit qui a révélé l'histoire de six survivants chinois du naufrage.

Malgré l'intérêt des Chinois pour ce navire, certains s'interrogent néanmoins sur la viabilité de la réplique.

Il y a quelques années, une réplique de porte-avions américain qui avait coûté 15 millions d'euros à construire a été abandonnée peu de temps après son inauguration.

M. Su mise lui sur 2 à 5 millions de touristes par an. Et l'entrepreneur compte bien sur un petit coup de pouce.

"Pour la cérémonie d'inauguration, on aimerait inviter Jack, Rose (les principaux personnages du film, ndlr) et James Cameron", le réalisateur, sourit M. Su.

Parti le 10 avril 1912 de Southampton (sud du Royaume-Uni) pour rejoindre New York, le Titanic a fait naufrage après avoir percuté un iceberg au large du Canada.

L'épave du navire, qui n'a été découverte qu'en 1985, repose par 4.000 mètres de fond.