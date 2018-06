Le "train" à très grande vitesse futuriste d'Elon Musk arrive à Chicago

The Boring Company, entreprise spécialisée dans le creusement de tunnels et créée par Elon Musk, a annoncé jeudi avoir été choisie pour réaliser un train futuriste à très grande vitesse qui reliera en un temps record le centre de Chicago à l'aéroport.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec le Maire (de Chicago) et la Ville pour apporter ce nouveau système de transport public à grande vitesse à Chicago", s'est réjoui sur son compte twitter l'entrepreneur sud-africain Elon Musk par ailleurs fondateur de Tesla et de SpacEx.

L'annonce officielle par la municipalité est attendue dans la journée.

Le train en question, baptisé Chicago Express Loop, transportera les passagers dans des voitures électriques à sustentation magnétique (skates), qui circuleront dans des tunnels à une vitesse pouvant aller jusqu'à 150 miles/heure (240 km/h) selon un communiqué de l'entreprise.

Les voitures composant le train seront conçues à partir du châssis modifié du SUV Model X de Tesla et transporteront chacune de 8 à 16 passagers.

Ce train reliera l'aéroport O'Hare au centre de Chicago et permettra de parcourir le trajet de 20 miles (32,2 km) en 12 minutes, soit "trois à quatre fois plus vite que les systèmes de transports" actuels, avance The Boring Company. Le trajet par taxi dure actuellement en moyenne une heure, voire davantage en cas de gros bouchons.

"The Boring Company a pour objectif de soulager les embouteillages oppressants en construisant des systèmes de transport public sûrs, abordables et plus écologiques", souligne le groupe.

Le système proposé à Chicago est une version miniature du fameux concept Hyperloop, un train à très grande vitesse à sustentation magnétique pouvant circuler à une vitesse allant jusqu'à 1.200 km/h.

L'idée a été lancée en 2013 par Elon Musk mais elle est aujourd'hui développée par différentes sociétés (Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, The Northeast Smaglev ...) sans lien capitalistique avec lui.

Hyperloop One, qui envisage de mettre en service ce train à partir de 2021, affirme qu'il pourrait relier, en 29 minutes, New York à la capitale fédérale Washington, séparées par 330 kilomètres.