"Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag" : un livre sur l'histoire du mot dièse

Le symbole # aussi appelé hashtag s'est imposé sur les réseaux sociaux en quelques années. Il a changé des vies et parfois le monde. Le journaliste François Saltiel publie un livre chez Flammarion, consacré à ce petit symbole de 2 traits horizontaux et 2 verticaux, qui a fait du chemin depuis son apparition en 2007 : "Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag, et autres histoires de # qui transforment nos vies"