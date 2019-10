Le XV de France affiche son soutien au Japon, meurtri par le typhon Hagibis

Le XV de France a affiché son soutien au Japon, dévasté en pleine Coupe du monde par le typhon Hagibis, dans une vidéo publiée lundi sur Twitter où joueurs, entraîneurs et dirigeants rassemblés s'expriment en japonais.

"Amis japonais, l'équipe de France est à vos côtés. Toutes nos pensés vous accompagnent!" Tour à tour, le capitaine et talonneur Guilhem Guirado, l'ouvreur Romain Ntamack, le sélectionneur Jacques Brunel, le troisième ligne centre Grégory Alldritt et le pilier gauche Jefferson Poirot ont récité en japonais un morceau de ce message.

Autour de ce premier rang figuraient le président de la Fédération française (FFR) Bernard Laporte et le vice-président Serge Simon, et derrière, l'ensemble des joueurs français et du staff. Tous ont conclu le message en levant le poing droit.

Hagibis a fait au moins 43 morts - bilan provisoire - dans le centre et l'est du pays, où des dizaines de milliers de sauveteurs étaient toujours à la recherche de survivants lundi, sous la menace de nouvelles pluies.

Le typhon avait touché terre samedi soir en provenance du Pacifique, accompagné de rafales de près de 200 km/h et précédé de pluies diluviennes qui ont affecté 36 des 47 préfectures du pays et provoqué des glissements de terrain et la crue de nombreux cours d'eau.

Les organisateurs ont décidé d'annuler trois matches de la Coupe du monde prévus samedi et dimanche, dont Angleterre - France qui devait avoir lieu à Yokohama, dans la banlieue de Tokyo.

Les Bleus ne sont donc pas partis pour la capitale, restant sur l'île méridionale de Kyushu, épargnée par le typhon, pour préparer leur quart de finale face au pays de Galles, dimanche à Oita.