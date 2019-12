Le Youtubeur le mieux payé en 2019 est un enfant de 8 ans

"Comment cultiver ses propres bactéries ?" ou encore "Comment faire du recyclage pour apprendre à sauver la planète?" Voilà quelques exemples de vidéos que l'on peut trouver aujourd'hui sur la chaîne "Ryan's world". Plus connu sous le pseudonyme "Rayan Kaji", cet enfant était déjà en tête du classement Forbes en 2017, avec sa chaîne, sur laquelle il a commencé par tester des jouets.

Lancée en 2015 par les parents de Ryan, qui n'avait alors que 3 ans, sa chaîne compte aujourd'hui 22,9 millions d'abonnés. Initialement appelée "Ryan ToysReview", elle comprenait de nombreuses vidéos dites de "unboxing", dans lesquelles le petit garçon ouvrait des paquets cadeaux et s'amusait avec ses nouveaux jouets. Plus tard, il s'est mis à faire des critiques plus élaborées, créant ainsi un empire de la critique du jouet sur YouTube.



Aujourd'hui il est passé aux vidéos humoristiques et didactiques destinées aux enfants. Il explique alors certains phénomènes scientifiques comme la culture de bactéries dans des tubes à essai ou les tsunamis, en compagnie de ses parents qui apparaissent dans ses vidéos.

Pourquoi un tel changement ?

Ce changement de nom et de ligne éditoriale s'explique aussi car une association américaine de défense des consommateurs, Truth in Advertising, avait saisi l'Agence fédérale américaine de régulation du commerce (FTC) à son sujet, en septembre dernier. En effet l'association lui reprochait de ne pas signaler clairement les vidéos sponsorisées, pour lesquelles des marques payent afin que leurs produits soient mis en avant.



Le petit garçon est à la tête d'un vrai empire puisqu'il a désormais une gamme de jouets, de vêtements et deproduits dérivés en vente dans plusieurs grandes enseignes, ainsi qu'une émission de télévision sur la chaîne Nickelodeon.



Le succès de Ryan n'est pas unique. En effet, on retrouve en troisième position du classement Forbes, une autre chaîne dédiée à une enfant, la Russe Anastasia Radzinskaya, cinq ans seulement. Anastasia, ou Nastya est atteinte d’infirmité motrice d’origine cérébrale. Avec ses parents, elle gère six différentes chaînes, dont les vidéos mettent en scène son quotidien et celui de ses proches.

Ses revenus sur l'année 2019 se sont élevés à 18 millions de dollars. L'an dernier, la famille a quitté la Russie pour s'installer en Floride.