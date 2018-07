Le zoo de Mexico s'enorgueillit d'une portée de huit petits loups

Huit loups du Mexique sont nés au zoo de Los Coyotes à Mexico, la plus grande portée depuis le lancement dans les années 1980 d'un programme américano-mexicain en faveur de cette espèce en danger autrefois commune à la frontière avec les Etats-Unis.

D'habitude, les portées de cette espèce -- Canis lupus baileyi -- ne dépassent pas quatre louveteaux, a souligné le ministère de l'Environnement.

L'AFP a pu voir mardi les petits loups --six mâles et deux femelles--, nés en avril à l'intérieur d'un tunnel transformé en tanière dans une zone boisée du zoo. Leur arrivée a fait passer à 17 le nombre de membres de leur famille.

Leur mère, Pearl, s'est installée dans la tanière une semaine avant de mettre bas et leur père, Yoltic --un nom provenant de l'ethnie Nahautl qui signifie "celui qui vit"--, les a protégés et a apporté de la nourriture, aidé de ses sept premiers-nés âgés d'un an.

"Quand nous avons vu Pearl sortir, amaigrie, nous avons su alors qu'ils étaient nés", raconte Felipe Flores, un soigneur qui s'occupe de la famille de loups depuis deux ans. Les louveteaux ont émergé de la tanière au bout de trois semaines et demi et se débrouillent bien, ajoute-t-il devant l'enclos des loups mesurant 3.700 m2, interdit au public.

Tout a été fait pour que la naissance se passe de la manière la plus naturelle possible et elle n'a pas été filmée. Les spécialistes espèrent pouvoir relâcher ces loups dans la nature le jour venu.

Le loup du Mexique est une sous-espèce, génétiquement distincte, du loup gris et vit dans le sud-ouest des Etats-Unis ainsi que dans le nord et le centre du Mexique.

Sa population a commencé à décliner au début du XXe siècle en même temps que celle de ses proies --cerfs ou wapitis. Il s'est alors tourné vers les bovins et les éleveurs ont commencé à le chasser. Depuis le milieu du XXe siècle, il est classé parmi les espèces menacées dans les deux pays.

"Ils sont seulement 350 de par le monde, c'est tout", a expliqué Juan Manuel Lechuga, un responsable du service des parcs zoologiques au gouvernorat de Mexico.

Depuis 1989, les zoos de la capitale mexicaine ont vu naître au total 156 louveteaux, selon lui. Leurs noms, choisis par les habitants qui votent sur internet, s'inspirent de noms indigènes en souvenir des populations locales qui vénéraient cet animal: Arihue (Celui qui a une âme), Game (Celle que j'aime), Muchari (Petit enfant), Bimori (Brume) ou Kanimi (Joyeux).