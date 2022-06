Législatives 2022 des Français de l’étranger : la majorité en tête face à une percée de la gauche

Comme en 2017, l’électorat des Français de l’étranger a significativement plébiscité les candidats LREM, le parti présidentiel devenu Renaissance. Toutefois, ceux que l’on appelle « les expat » votent relativement peu voire très peu, avec des taux de participation ne dépassant pas les 15% dans certaines circonscriptions.

L’abstention a dépassé les 85% dans la deuxième circonscription, celle de l’Amérique latine et des Caraïbes. La candidate LREM Éléonore Caroit y a récolté 33,98 % des voix suivie de Christian Rodriguez (NUPES) avec 27,72 %.

La Nupes en première place

L’événement politique a été réalisé dans la cinquième circonscription (péninsule ibérique et Monaco) où l’ancien Premier ministre socialiste français Manuel Valls n’a pas atteint le second tour. Investi par le parti présidentiel, il avait pourtant pris la place du député sortant Stéphane Vojetta. Ce dernier disputera le siège face à Renaud Le Berre (Nupes) arrivé en tête avec 27,88% des suffrages.

Autre circonscription où la Nupes a devancé un ancien membre du gouvernement : celle du Maghreb et Afrique de l’Ouest, la neuvième circonscription. Elisabeth Moreno, ancienne ministre de l’Égalité femmes-hommes du premier quinquennat d'Emmanuel Macron a remporté 28,05% des voix tandis que Karim Ben Cheikh, le candidat de Génération.s investi par la Nupes, a totalisé 39,99 % des voix. La Nupes a par ailleurs réussi à décrocher la deuxième place dans presque toutes les autres circonscriptions.

Écarts plus ou moins net

L’avantage le plus significatif a été enregistré par Marc Ferracci (LREM) dans la sixième circonscription (Suisse et Liechtenstein). L’économiste de formation a obtenu 36,48 % des suffrages alors que sa concurrente Magali Mangin (Nupes) en a totalisé 20,27 %. Le député sortant Joachim Son-Forget qui se présentait sans étiquette après avoir soutenu Éric Zemmour à la présidentielle n’a obtenu que 4,4% des voix.

Résultats du premier tour des Français de l'étranger

Première circonscription : Roland Lescure (LREM) 35,87%, Florence Roger (LFI-Nupes) 33,43 %​

Deuxième circonscription : Éléonore Caroit (LREM) 33,98 %, Christian Rodriguez (LFI-Nupes) 27,72 %

Troisième circonscription : Alexandre Holroyd (LREM) 38,51 %, Charlotte Minvielle (EELV-Nupes) 31,46 %

Quatrième circonscription : Pieyre-Alexandre Anglade (LREM) 38,92 %, Cécilia Gondard (PS-Nupes) 32,46 %

Cinquième circonscription : Renaud Le Berre (EELV-Nupes) 27,88%, Stéphane Vojetta (dissident LREM) 25,3%

Sixième circonscription : Marc Ferracci (LREM) 36,48 %, Magali Mangin (LFI-Nupes) 20,27 %

Septième circonscription : Frédéric Petit (MoDem) 34,57 %, Asma Rharmaoui-Claquin (LFI-Nupes) 26,06 %

Huitième circonscription : Meyer Habib (UDI) 28,85 %, Deborah Abisror-de Lieme (LREM) 27,77 %

Neuvième circonscription : Karim Ben Cheikh (Génération.s- Nupes) 39,99 %, Elisabeth Moreno (LREM) 28,05%,

Dixième circonscription : Amélia Lakrafi (LREM) 32,74 %, Chantal Moussa (LFI-Nupes) 22,53 %

Onzième circonscription : Anne Genetet (LREM) 38,14 %, Dominique Vidal (PCF-Nupes) 24,78 %



Dans la dixième circonscription (Proche-Orient et Afrique) la députée sortante Amélia Lakrafi (LRM) a devancé la candidate Nupes Chantal Moussa de 10 points, avec 32,74 % des suffrages contre 22,53 %. Dans la onzième circonscription (Europe orientale, Asie et Océanie, soit 49 pays), Anne Genetet (LREM) devance la candidate NUPES Dominique Vidal de 14 points, avec 38,14 % contre 24,78 % des voix.



L’écart est plus tenu dans la troisième, quatrième et septième circonscription. Alexandre Holroyd, député sortant LREM de la troisième circonscription de l’Europe du Nord a recueilli 38,51 % des voix face à Charlotte Minvielle (Nupes) qui obtenu 31,46 %. Pieyre-Alexandre Anglade (LRM) de la quatrième circonscription du Benelux a lui récolté 38,92 % des voix. Il sera face à Cécilia Gondard (Nupes) qui a accédé au second avec 32,46 %.



Dans la septième circonscription d’Europe Centrale, le député sortant Frédéric Petit (MoDem) a enregistré 34,57 % des voix, devant Asma Rharmaoui-Claquin (Nupes) et ses 26,06 % des suffrages.

Enfin, moins de 2% séparent les députés accédant au second tour dans la première et huitième circonscription. Dans la première circonscription d’Amérique du Nord, où le député Roland Lescure sortant avait pourtant été élu au plus fort score sur l'ensemble circonscriptions des Français de l’étranger en 2017 (79,7%), ce dernier accède au second tour avec 35,87% face à la candidate de la Nupes Florence Roger obtenant 33,43 %.



La huitième circonscription (Italie, Grèce, Chypre, Malte, Turquie et Israël) sera elle aussi disputée. Le candidat Union des démocrates et indépendants Meyer Habib (28,85 %), député depuis 2013, est talonné de près par la candidate de la majorité, Deborah Abisror-de Lieme, ancienne directrice de cabinet du ministre de la santé Olivier Véran, qui a obtenu 27,77 % des voix.

Globalement, les Français de l'étranger semblent s'être davantage mobilisés qu'en 2017 (19,1%) selon des chiffres provisoires. Plus encore qu'à la présidentielle, l'abstention est attendue à un niveau record pour un premier tour des législatives le 12 juin (52 ou 53% selon les sondages contre 51,3% en 2017).