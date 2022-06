Législatives 2022 en direct : faible participation en Outre-mer

16h15 TU. Faible participation en Martinique et en Guadeloupe



La participation estimée à midi en Martinique s'élève à 10,20%. Un chiffre faible mais tout de même supérieur à celui du premier tour. Le 11 juin, le taux de participation à midi était de 7,2%.

En Guadeloupe aussi le scrutin a peu mobilisé la population pour le moment, avec un taux de participation s'établissant à 13,23% à midi.

Législatives 2022 le taux de participation en Guadeloupe à 12h est de 13,23% (10,31% en 2017). — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) June 18, 2022



15h40 TU. À midi, le taux de participation estimé en Guyane est de 13,14%



La participation à midi en Guyane est en légère hausse par rapport au second tour de 2017.

#legislatives2022 | #2ndTour Le taux de participation estimé à 12h en #Guyane est de 13,14 %.



Le taux de participation estimé à 12h en Guyane est de 13,14 %.

Pour mémoire ce même taux en 2017 était de 12,19 %. — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) June 18, 2022



15h00 TU. Les bureaux de vote de Montréal sont ouverts pour les Français de l'étranger



Contrairement aux élections présidentielles de 2017 et 2022, pas de files d'attente interminables devant les bureaux de vote de Montréal aujourd'hui. 67 000 Français sont inscrits sur les listes électorales à Montréal cette année.



#ElectionFRMtl #legislatives2022

Aucune attente au Palais des Congrès pour le second tour des élections législatives.

C'est le moment de venir voter ! pic.twitter.com/O1Bf4zxhkh — La France à Montréal (@FranceaMontreal) June 18, 2022



14h45TU. 19,68% de participation à midi à St-Pierre-et-Miquelon



La participation est en forte baisse par rapport aux dernières législatives. Seulement 19,68% d'électeurs se sont déplacés. Ils étaient 31,06% à la même heure en 2017.



#legislatives2022 | Le taux de participation à 12H à #SaintPierreEtMiquelon est de 19,68%.

Le taux de participation à 12H à Saint-Pierre-et-Miquelon est de 19,68%.

Pour mémoire ce même taux en 2017 était de 31,06% — Préfet de Saint-Pierre et Miquelon (@Prefet975) June 18, 2022



14h07 TU. À Bogota, Buenos Aires ou Lima, les bureaux de vote sont ouverts pour les Français de l'étranger



Tous les Français résidant dans la zone "Amérique" sont appelés aux urnes ce samedi. En Amérique du Sud aussi les votes ont commencé.

Aujourd'hui (samedi), au Pérou, on vote ! #Legislatives2022

Bureau de vote: Ambassade de France, av. Arequipa 3415, San Isidro, Lima

Ouvert de 8h à 18h.

N'oubliez pas votre document d'identité français! #franciaenperú

Toutes les informations: https://t.co/02u0BRxos6 pic.twitter.com/w7IiJZi159 — La France au Pérou (@FrancePerou) June 18, 2022



12h15 TU. Les Français de l'étranger résidant sur la côte est des États-Unis peuvent voter



Il est 8h00 à Washington, Boston ou encore New York : les bureaux de vote sont ouverts pour les Français de l'étranger résidant sur la côte ouest des États-Unis.



#legislatives2022



Les équipes de Washington vous attendent nombreux et nombreuses pour le second tour des élections législatives !



À tout de suite ! pic.twitter.com/uPZbPMptQj — Consulate General of France in Washington (@FR_WashingtonDC) June 18, 2022

Les Français de l'étranger résidants dans les Caraïbes peuvent également voter aujourd'hui.



12h00 TU. Les bureaux de Martinique, de Guadeloupe, de Saint Martin et de Saint Barthélemy ouvrent à leur tour



Dans la la circonscription de Saint Martin et Saint Barthélemy, deux hommes s'opposent pour ce second tour : Frantz Gumbs (divers centre) et Daniel Gibbs (divers droite).



Quatre sièges sont également à prendre en Guadeloupe. Les candidats sont Olivier Serva et Dominique Biras, Justine Benin et Christian Baptiste, Rody Tolassy, Max Mathiasin, et Elie Califer (divers gauche), seul candidat de sa circonscription après le retrait de Marie-Luce Penchard (divers centre).



Philippe Edmond-Mariette, Jiovanny William, Marcellin Nadeau, Justin Pamphile, Johnny Hajjar, Francis Carole, Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne : en Martinique, huit hommes s'affrontent pour seulement quatre sièges lors de ce second tour.



11h00 TU. La Guyane ouvre ses bureaux de vote aux électeurs

C'est au tour des électeurs de Guyane de se rendre aux urnes pour départager les régionalistes Yvane Goua (20,77% au premier tour) et Jean-Victor Castor (17,30% au premier tour).



L'abstention était élevée le 11 juin, à 73,35%. Seuls 27 660 électeurs se sont présentés dans les bureaux de vote, sur les 103 560 électeurs inscrits.



#legislatives2022 | #1erTour Le taux de participation estimé à 17h en #Guyane est de 22,84 %.



Le taux de participation estimé à 17h en Guyane est de 22,84 %.

Pour mémoire ce même taux en 2017 était de 20,69 %. — Préfet de la région Guyane (@Prefet973) June 11, 2022



10h00 TU. Les bureaux de vote ouvrent à St-Pierre-et-Miquelon



Il est 08h00 à St-Pierre-et-Miquelon : les bureaux de vote ouvrent leurs portes pour le second tour des élections législatives.



Le taux d'absention sera encore une fois la grande inconnue de ce scrutin. La semaine dernière, la participation était en baisse, s'établissant à 53,47%, contre 59,45% en 2017.

#Legislatives2022 Les bureaux de vote sont ouverts depuis une heure à Saint-Pierre et Miquelon



Les bureaux de vote sont ouverts depuis une heure à Saint-Pierre et Miquelon

Retrouvez toutes les infos et des images du scrutin sur le fil info > https://t.co/uu7tFANPWK — Saint-Pierre et Miquelon la 1ère (@SPMla1ere) June 18, 2022



09h40 TU. À St-Pierre-et-Miquelon, un duel divers gauche contre divers droite.



Les électeurs de St-Pierre-et-Miquelon devront départager Stéphane Lenormand, du parti Archipel Demain (divers droite) et Olivier Gaston, de l'Union Populaire (divers gauche).



C'est Stéphane Lenormand qui est arrivé en tête au premier tour, avec 32,39% des voix. Il est talonné par Olivier Gaston, qui a récolté 29,59% des suffrages.

#Legislatives2022 Un duel Stéphane Lenormand - Olivier Gaston au second tour à Saint-Pierre et Miquelon



▶️https://t.co/6maP3lXBhY pic.twitter.com/hvGj6EJ84u — Saint-Pierre et Miquelon la 1ère (@SPMla1ere) June 11, 2022



09H30 TU. Début du vote des Français de l'étranger ce samedi.



Voteront aussi dès samedi certains Français de l'étranger, notamment ceux de l'Amérique du Nord, dès 14H00 heure de Paris, et ceux de l'Amérique du Sud.



#Législatives2022 | Nous vous attendons pour le vote à l'urne pour le 2nd tour

Samedi 18 juin

8h à 18h

Palais des congrès de Montréal

Changement : vérification d'identité au 2è étage du @Palais_Montreal ! Tout savoirhttps://t.co/wc9ZvJ3FGP pic.twitter.com/Jc6rH9BmAL — La France à Montréal (@FranceaMontreal) June 17, 2022





09H00 TU. Ouverture de bureaux de vote en Outre-mer ce samedi



St-Pierre-et-Miquelon, qui sera le premier territoire d'Outre-mer à voter.

Suivra à 13H00 heure de Paris l'ouverture des bureaux de vote en Guyane, puis à 14H00, ceux de Martinique, Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy.

Dans le Pacifique, les électeurs votent dimanche, mais étant donné le décalage horaire, ils commenceront à se rendre aux urnes samedi soir heure de Paris.

Ainsi samedi à 22H00 à Paris, les bureaux de vote ouvriront en Polynésie et à Wallis et Futuna. Et à 23H00 à Paris, ce sera le tour de Nouméa, où il sera 08H00 dimanche.