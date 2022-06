Législatives 2022 en direct : l'Outre-mer ouvre le bal du second tour

Les Français des territoires d'Outre-mer et de l'étranger ouvrent dès samedi le bal du second tour des élections législatives françaises. À midi samedi à Paris, il sera 08H00 à St-Pierre-et-Miquelon, qui sera le premier territoire d'Outre-mer à voter. Des Français de l'étranger, notamment ceux de l'Amérique du Nord, dès 14H00 heure de Paris, et ceux de l'Amérique du Sud. Suivez notre direct.