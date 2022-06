Législatives 2022 en direct : la coalition d'Emmanuel Macron perd la majorité absolue à l’Assemblée, percée de l'extrême droite

Dimanche 19 juin

La déroute du parti présidentiel est totale.



Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois : faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras à tout le pays. #NUPES #legislatives2022 pic.twitter.com/HwmkZ2Ag6S — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 19, 2022

Au sein de la coalition Ensemble selon France Télévisions, LREM obtiendrait 154 sièges. Le Modem aurait 44 sièges et Horizons 28 sièges. #legislatives2022https://t.co/OVRxenZfXm — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) June 19, 2022

Le leader de La France insoumise a pris la parole pour fustiger "l'échec électoral" essuyé par Emmanuel Macron.Il a pointé du doigt une "déroute totale" du parti présidentiel, qui "donnait des leçons à tout le monde, sans arrêt, et qui se prétendait le barrage à l'extrême-droite et qui a eu, pour principal résultat, d'en avoir renforcé les rangs".La Première ministre remporte la législative dans la 6e circonscription du Calvados avec 52,46% des voix et assure ainsi sa place à Matignon. Elle bat Noé Gauchard de la NUPES, qui ne récolte que 47,54% des voix.Marine Le Pen s'est felicitée de la percée du Rassemblement National, qui réussit à faire d'Emmanuel Macron "un président minoritaire".La candidate deçue à l'élection présidentielle a promis à ses partisans que son groupe, "de loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique", incarnerait "une opposition ferme" mais "respectueuse des institutions".Candidate dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a perdu face à Christine Engrand, du Rassemblement National.

Christophe Castaner, président du groupe LREM (rebaptisé Renaissance) à l'Assemblée nationale, a été battu au second tour des élections législatives dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il s'incline devant Léo Walter, le candidat de la NUPES, qui a obtenu 51,49% des suffrages.

Selon une projection d’Ipsos Steria pour France Télévisions, la coalition d'Emmanuel Macron perdrait la majorité absolue avec 230 sièges pour Ensemble!.

La NUPES, portée par Jean-Luc Mélenchon, arrive en deuxième position avec 149 sièges.

Le Rassemblement National réalise une percée historique et obtient 85 sièges.

Les Républicains et le groupe divers droite essuient un revers avec seulement 76 sièges.

En Polynésie, carton plein pour le Tavini Huiraatira. Le parti indépendantiste remporte les trois circonscriptions du fenua. Moetai Brotherson se succède à lui-même, Steve Chailloux l'emporte largement face à Tepuaraurii Teriitahi et… https://t.co/ycuiu6ROFR Tahiti Polynesie pic.twitter.com/Nq9gVfOvn3 — polynesiela1ere (@Polynesiela1ere) June 19, 2022

Le président de l'Assemblée, figure de la macronie, a reconnu avoir perdu son siège dans la sixième circonscription du Finistère face à la candidate NUPES Mélanie Thomin.Malgré des accusation de viols, le ministre des Solidarités Damien Abad a été réelu avec dans la cinquième circonscription de l'Ain, avec 57,9% des voix.Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF) est réelu dans la 20e circonscription du Nord. Il récolteLa majorité des bureaux de vote ferment leurs portes en ce moment, à 19h, heure de Paris. Dans les grandes villes, que sont Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nice, Strasbourg, Nantes et Metz, les bureaux restent ouverts jusqu'à 20h.577 députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans, sauf dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Les députés ont le pouvoir de faire la loi, ils peuvent également censurer le gouvernement nommé par le Premier ministre sur proposition du président de la République. La majorité absolue est de 289 députés.La majorité présidentielle sortante dispose de 346 sièges.Selon Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, l’abstention au second tour des élections législatives est estimée à 54 %. Un taux en hausse par rapport au premier tour où il y a eu 52,5 % d’abstention. Quelque 26,3 millions de Français, et plus d'un électeur sur deux, ont donc une nouvelle fois boudé les urnes, comme la semaine passée où un record pour un premier tour avait été enregistré.À 17 heures, la participation au second tour s’élève à 38,11 %. Une baisse de 1,31 point par rapport à dimanche dernier, où la participation était de 39,42 % à la même heure. Il y a cinq ans, seuls 35,33 % des inscrits sur les listes électorales avaient voté en fin d’après-midi.Le président de la République, accompagné de son épouse Brigitte Macron, a voté au Touquet où se situe sa résidence secondaire.La Première ministre et candidate aux législatives, Elisabeth Borne, a voté à Condé-sur-Vire (Calvados) ce midi. Le chef de file de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, s'est lui rendu à Marseille (Bouches-du-Rhône) et l'ancienne présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).Dans le département du Doubs, le boulanger et candidat NUPES Stéphane Ravacley a également déposé son bulletin de vote. Il avait été connu pour avoir fait une grève de la faim en 2021 pour obtenir la régularisation des papiers de son apprenti d'origine guinéenne.Nicolas Metzdorf (Divers Centre) et Philippe Dunoyer (Loyaliste), deux candidats sous la bannière d'Ensemble!, l'emportent avec 55,55% et 66,40% des voix face aux candidats Indépendantistes du FLNKS dans les deux circonscriptions de Nouvelle-Calédonie.À la mi-journée, la participation au second tour des élections législatives s'élève à 18,99%, d'après les chiffres du Ministère de l'Intérieur. Au premier tour à la même heure, 18,43% des électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne. Ce taux est également supérieur à celui de 2017 (17,75%) mais inférieur à 2012 (21,41%).Moetai Brotherson, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic du parti indépendantiste Tavini Huiraatira, soutenu par la NUPES, l'emportent dans les trois circonscriptions de Polynésie. À 21 ans, Tematai Le Gayic devient ainsi le plus jeune député de France de l'histoire de la Ve République.

07h30 TU. 19 voix d'écart séparent les deux candidats à Saint-Pierre-et-Miquelon.



L'ancien président de la collectivité territoriale, Stéphane Lenormand (divers droite) a été élu député de ce territoire à l'unique circonscription avec 50,36% des suffrages. Il devance de 19 voix le candidat Olivier Gaston de la NUPES. 186 bulletins nuls ont été enregistrés.

#legislatives2022 Stéphane Lenormand (Archipel Demain) s'impose sur fil avec 19 voix d'avance.



Suivez notre soirée électorale > https://t.co/uu7tFANPWK pic.twitter.com/PdDjIplD0n — Saint-Pierre et Miquelon la 1ère (@SPMla1ere) June 18, 2022

Le taux de participation du second tour sur l'île est de 55,95%, en légère hausse par rapport au premier tour (53,45%) mais en dessous des 75,35% atteint lors du second tour en 2017.

06h30 TU. Ensemble ! s'impose à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.



Frantz Gumbs, le candidat divers-centre soutenu par la majorité présidentielle a été élu député face à Daniel Gibbs (divers droite). Il recueille 67,21% des suffrages exprimés, soit 3 921 voix.



Le taux de participation a été très faible sur les deux îles. Il s'élève à 24,56% (26,11% en 2017).



06h30 TU. Un revers pour le parti présidentiel en Guyane.



Dans la deuxième circonscription, le député sortant Lénaïck Adam (LREM) est délogé de son siège par Davy Rimane. Ce syndicaliste, soutenu par La France Insoumise, engrange 54,12% des suffrages exprimés.

Dans la première circonscription, Jean-Victor Castor, militant au Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale (MDES) dont il est l'un des cofondateurs, devance Yvane Goua. Le quotidien local France Guyane était avec son équipe de campagne et ses sympathisants à l'annonce des résultats.

06h30 TU. En Martinique, la gauche l'emporte.



Dans la première circonscription, Jiovanny William (sans étiquette mais soutenu par la La France Insoumise) s'impose devant Philippe Edmond-Mariette.



Marcellin Nadeau (affilié LFI) devance Justin Pamphile dans la deuxième circonscription et le divers gauche, Johnny Hajjar, s'impose face à Francis Carole dans la troisième (Fort-de-France). Les trois vainqueurs, tous soutenus par LFI, découvriront pour la première fois les bancs de l'Assemblée nationale.



Dans la quatrième circonscription, Jean-Philippe Nilor (Gauche démocratique et républicaine) a été élu pour la troisième fois consécutive dans la quatrième circonscription.

Le député sortant Jean-Philippe Nilor (Péyi-A-#NUPES) est réélu dans la 4e circonscription de Martinique.#Législatives2022 pic.twitter.com/XHqYYRI7nE — Élections 2022 | #JeVote (@2022Elections) June 19, 2022

La participation est toutefois demeurée très faible en Martinique avec 25,71% de participation (en hausse 4 points par rapport au premier tour).

06h19 TU. La Guadeloupe reste à gauche.



En Guadeloupe, trois députés élus sur quatre étaient soutenus par la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes).



Dans la première circonscription, le député sortant Olivier Serva, ex-LREM et soutenu par La France Insoumise (LFI) pour le deuxième tour, a été élu avec 74,04%, face à Dominique Biras (Divers gauche). Il souhaite créer "un groupe Outre-mer à l'Assemblée Nationale" et "défendre la réintégration des soignants suspendus".

Dans la troisième circonscription, le candidat du Rassemblement National (RN) Rody Tolassy s'incline face au député sortant Max Mathiasin (MoDem). Ce dernier emporte le second tour avec 52,12% des voix.

Dans la quatrième circonscription, Elie Califer, soutenu par La France Insoumise (LFI), a été élu avec 100% des suffrages exprimés. Il était le seul candidat en lice après le désistement de son adversaire Marie-Luce Penchard, soutenue par le parti présidentiel.

06h00 TU. Les bureaux de vote ouvrent en métropole.



Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 en métropole pour le second tour des élections législatives. 48,7 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs députés et donner ou non une majorité au président Emmanuel Macron à l'Assemblée.

Les bureaux fermeront à 18H00 et 20H00 dans les grandes villes.

02h42 TU. La secrétaire d'État à la mer, Justine Benin, battue en Guadeloupe.



La secrétaire d'État à la mer et députée sortante, Justine Benin, a été battue dans la 2e circonscription, avec 41,35 % des voix derrière Christian Baptiste (DVG), soutenu par la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, (Nupes) élu à 58,65 %. À noter que Justine Benin jouait son poste lors de cette élection.



Le taux de participation pour ce second tour en Guadeloupe s'est élevé à 28, 23 %.