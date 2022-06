Législatives 2022 en France : ces personnalités en ballottage ou éliminées dès le premier tour

Merci à toutes les électrices et tous les électeurs qui m’ont fait confiance dès aujourd’hui dans la 7ème circonscription de #Paris.



Le 19 juin, le choix est clair, pour l’Europe, une République fière et l’action pendant 5 ans, contre l’extrémisme, la démagogie et le Frexit. pic.twitter.com/QGxi1ro3SI