LÃ©gislatives en Irak : les deux listes anti-systÃ¨me en tÃªte

D'abord nous félicitons notre leader Sadr et nous felicitons le peuple irakien. Nous sommes heureux qu'il ait remporté la premiere place à baghdad et si dieu le veut il sera premier dans toute l'Irak

Abbas Allawi - Candidat de la liste Sairoon

Les soutiens de Moqtada al-Sadr n'ont pas attendu le lever du soleil pour célébrer leur victoire place Tahrir à Bagdad.La liste du chef religieux chiite "La marche pour les réformes" est arrivée en tête selon les premiers résultats partiels grâce à une alliance inédite avec des communistes et à un programme anticorruption."L'alliance de la conquête", l'autre liste anti-système, composée d'anciens du Hachd al-Chaabi, supplétif de l'armée proche de l'Iran qui a joué un rôle crucial dans la victoire contre Daech.Le premier ministre sortant Haider al-Abadi, appuyé par l'Occident, est lui devancé partout sauf dans la région de Mossoul.Le vote des Irakiens exprime un véritable rejet de la classe politique dans son ensembe, jugée inamovible et corrompue depuis 15 ans.Les Irakiens auront aussi puni leurs politictiens par l'abstentionnisme :seulement 44,51% des inscrits ont voté. Il s'agit du taux de participation le plus bas depuis la chute de Saddam Hussein en 2005.