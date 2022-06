Législatives: face à la canicule, Mélenchon oppose "l'entraide" au "marché"

Face à la canicule, Jean-Luc Mélenchon a défendu vendredi, lors du dernier jour de campagne avant le second tour des législatives, "l'entraide" et "la solidarité", en opposition aux "macronistes" qui selon lui, pensent que "le marché va tout régler".

Lors d'une conférence de presse à Paris près d'un pont tournant au dessous du canal Saint-Martin, empêché de tourner par la chaleur qui déforme les matériaux de construction, le tribun insoumis a alerté sur le changement climatique.

"Rien n'a été fait, à l'heure à laquelle nous parlons", par le gouvernement, a-t-il dénoncé.

"Le gouvernement a prévu un numéro vert et des crédits -alors c'est plus un gouvernement, c'est une cabine téléphonique- pour, disent-ils, renaturaliser la ville", a-t-il souligné.

"Si nous sommes majoritaires dimanche soir, lundi nous allons nous occuper de tout ça dès la première heure, pour tâcher de faire en sorte que nous sortions le moins mal possible de la canicule et de ses effets sur le pays", a-t-il promis, appelant à des mesures d'urgence et de moyen terme, notamment pour l'accès à l'eau, les conditions de travail lors de chaleurs extrêmes ou la chaleur dans les rues.

"La politique doit se réclamer, non pas de recette miracle (mais) de principes. (...) Aujourd'hui nous avons la réponse des macronistes,(...) c'est le marché, +ça va s'arranger tout seul, suivant que vous avez les moyens financiers ou non de faire face+. Et la nôtre de réponse, c'est celle de l'entraide et de la solidarité", a-t-il ajouté.

"Cette canicule est une canicule politique", a dénoncé pour sa part le secrétaire national d'EELV Julien Bayou, rappelant que le gouvernement avait été "condamné deux fois pour inaction climatique".

Il a noté "un désaccord" entre lui et Jean-Luc Mélenchon, sur la question de savoir si gouvernement "n'a pas pris conscience de la situation ou s'ils s'en foutent. Incompétence ou cynisme, c'est surtout de l'irresponsabilité politique".

"On est à la mi-temps d'un match. (...) la 2ème mi-temps c'est dimanche, la 90ème minute c'est dimanche à 20H00. Rentrez sur le terrain et aidez-nous à marquer des buts", a-t-il lancé. "C'est vous qui ferez l'élection, en particulier la jeunesse, si vous ne voulez pas vivre des épisodes de ce type à répétition et que ça devienne la norme".