Législatives: LR lance à Paris le début de sa campagne

Les Républicains ont réuni samedi à Paris leur Conseil national pour lancer officiellement leur campagne des législatives, et serrer les rangs après la débâcle de la présidentielle qui pourrait inciter certains à rejoindre la macronie.

Entre 300 et 400 personnes, dont une centaine de candidats, se sont retrouvées au siège du parti, rue de Vaugirard, pour une réunion de préparation à huis clos des élections des 12 et 19 juin.

Au programme: discours des dirigeants Annie Genevard, Christian Jacob et Gérard Larcher, clip vidéo, et séance de questions réponses avec la salle. Une conférence de presse était prévue à 16H00.

Un "moment de rassemblement", a affirmé à son arrivée le député des Alpes-maritimes Eric Ciotti. Le conseil devait consacrer "la ligne d'indépendance d'une droite libre et sûre de ses propres valeurs" et qui "ne dépende de personne", a de son côté affirmé le patron des sénateurs Bruno Retailleau.

Les candidats devaient ainsi se voir remettre une "charte" consacrant cette indépendance, et visant à dissuader toute tentation de ralliement à Emmanuel Macron.

Parmi les présents, le patron de la région Auvergne Rhône-Alpes Laurent Wauquiez et celui des Hauts-de-France Xavier Bertrand, ainsi que la maire du VIIe arrondissement de Paris Rachida Dati, le trésorier Daniel Fasquelle et les eurodéputés François-Xavier Bellamy et Agnès Evren.

Mais beaucoup de sortants, déjà en pleine campagne, n'avaient pas fait le déplacement, notamment le patron des députés Damien Abad, au centre de spéculations sur un possible rapprochement avec la majorité, et le numéro 3 du parti Aurélien Pradié qui vient d'appeler dans une interview au Point à "rompre avec le sarkozysme".

Ces législatives s'annoncent particulièrement délicates pour LR après les 4,8% de sa candidate Valérie Pécresse à la présidentielle. Le parti, qui détient aujourd'hui une centaine de sièges à l'Assemblée nationale, table sur son ancrage local pour convaincre.