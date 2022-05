Législatives : un accord historique entre la France Insoumise et les Verts, en attendant le PS et le PCF

Forte d'un accord historique pour les législatives conclu dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mai avec Europe Écologie-Les Verts (EELV), la France insoumise tente désormais d'aller plus loin. Elle reprend les négociations avec le Parti Socialiste (PS) et le PCF (Parti Communiste Français), avec l'objectif d'aller vite et se projeter vers les investitures de samedi 7 mai.

Un accord historique

Nous pouvons aller chercher une majorité dans ce pays !



Nous appelons à la coalition la plus large possible, sur le programme le plus ambitieux. C’est pour cela que nous avons décidé de construire une bannière commune : Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. pic.twitter.com/Kpr4EsWz2x — Julien Bayou (@julienbayou) May 2, 2022

Si on se mettait d'accord en quelques minutes ou en quelques heures, tout le monde trouverait ça suspect, c'est normal qu'on prenne le temps d'élucider les sujets.Laurent Baumel, un des négociateurs socialistes

Compromis et négociations internes

Je cherche à faire en sorte que les choses avancent. Je sais pour qui je me bats et pourquoi je me bats. Contrairement à ce que disent certains, nous renouons avec l’histoire de la gauche : celle du rassemblement et des conquêtes sociales.#QuestionsPol pic.twitter.com/UNTkCTn8De — Olivier Faure (@faureolivier) May 1, 2022

Avec la création de la "Nouvelle union populaire écologique et sociale", les protagonistes des longues négociations entre EELV et LFI ont clamé en choeur leur satisfaction dans les matinales radio et télé lundi matin."C'est exceptionnel mais c'est aux électeurs de rendre ça historique" avec une "victoire" aux élections législatives de juin, a déclaré sur BFMTV Julien Bayou, secrétaire national d'EELV. "Nous avons posé un premier acte très fort" à l'union de gauches bien souvent divisées."C'est historique parce qu'il n’y a jamais eu d'accord dans l’histoire entre EELV et LFI au niveau national pour des élections législatives", a souligné de son côté Manuel Bompard, le chef des négociateurs Insoumis, sur France Inter. "Et c’est historique parce que ça enclenche le début d’une dynamique, qui a pour objectif de faire en sorte d’aborder les élections législatives avec une perspective majoritaire"."Il ne s'agit pas d'un accord entre LFI et EELV, nous voulons construire une bannière commune avec l'ensemble des forces de gauche pour construire une majorité", a ajouté Julien Bayou, espérant que le PS et le PCF entrent dans l'alliance dès lundi 2.Cet accord marque l'apothéose d'un 1Mai où les groupes de gauche se sont croisés dans le défilé parisien, dans une ambiance bon enfant rarement vue entre des partis qui se sont beaucoup disputé ces dernières années.Au siège parisien de LFI, les négociations reprennent ce lundi 2 vers midi avec les socialistes. Nouveauté du jour, EELV participera aux discussions, alors que les rencontres menées jusque-là par LFI étaient bilatérales.Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a plaidé dimanche 1pour le rassemblement : "Il faut que l’on soit capable de s’écouter, de s’entendre et de se comprendre. Je ne sais pas si un accord sera conclu. Mais je le souhaite".Il doit composer avec la fronde interne d'un courant minoritaire et de plusieurs figures historiques du PS, de François Hollande à Jean-Christophe Cambadélis, qui l'accusent de "soumission" à LFI, mouvement antagoniste ces dernières années sur des sujets comme l'Europe."Y'a pas mal de choses à regarder encore, c'est normal, on est en train de faire un truc historique", a justifié de son côté Laurent Baumel, l'un des négociateurs socialistes. "Si on se mettait d'accord en quelques minutes ou en quelques heures, tout le monde trouverait ça suspect, c'est normal qu'on prenne le temps d'élucider les sujets".Jean-Christophe Cambadélis, prédécesseur à la tête du PS d'Olivier Faure, a publié dimanche 1une lettre ouverte évoquant notamment les velléités de LFI de "sortir des traités européens", ramener la retraite à 60 ans et lancer des "dépenses vertigineuses impraticables".Des points qu'Anne Hidalgo avait vivement critiqués pendant la campagne présidentielle. Le PS avait aussi reproché à Jean-Luc Mélenchon son rejet de l'Otan.Contempteur régulier d'Olivier Faure, Stéphane Le Foll - par ailleurs proche de François Hollande - a lâché ses coups dans une interview au Point : "L'urgence pour Olivier Faure est de se sauver lui-même. Il est prêt à brader toute l'histoire socialiste pour un accord sur 20 circonscriptions, c'est inacceptable".



Cent circonscriptions pour les Verts

Quant aux communistes, ils seront accueillis à 14h. "J’espère qu’aujourd’hui nous arriverons nous aussi à parvenir à conclure cet accord dans la journée, dans la soirée, dans la nuit s'il le faut, jusqu'au bout", a martelé leur patron Fabien Roussel sur Franceinfo. "Il n’y a pas de plan B, il n’y a qu’un plan A : nous rassembler et parvenir à construire cette grande coalition de la gauche pour enfin prendre notre revanche sur cette élection presidentielle".



Cette "Union populaire" élargie a pour objectif déclaré d'envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, via l'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale.



D'où les âpres tractations pour régler des différends, comme sur la "désobéissance" à certaines règles européennes. Le texte de l'accord entre Insoumis et écologistes entérine la possibilité de désobéir si l'UE empêche le programme de s'appliquer, mais seulement sur les cas budgétaires et économiques. Toute escalade vers une sortie de l'UE est proscrite, comme l'ont demandé les Verts.

Communiqué de presse commun de la @FranceInsoumise et @EELV annonçant la création de la « Nouvelle Union Populaire écologique et sociale », ainsi que l’ambition de tenir un « événement commun le 7 mai ». pic.twitter.com/5DMsMZtoUP — Élections 2022 (@2022Elections) May 1, 2022

Sur le plan électoral, les Verts ont obtenu environ 100 circonscriptions, dont 30 jugées gagnables. De quoi garantir au pôle écologiste d'avoir un groupe - minimum 15 députés - dans l'hémicycle.



En cas de majorité à l'Assemblée nationale, "le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l’Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon", stipule l'accord.

L'appellation elle-même n'est pas anodine. Pour LFI, il s'agissait de conserver "Union populaire", la marque identifiée à la présidentielle, où Jean-Luc Mélenchon a écrasé le match à gauche avec près de 22%. Mais EELV souhaitait à tout prix que soit inclus le mot "écologique". Ce qu'ont longtemps refusé les Insoumis, craignant que les socialistes et les communistes demandent à leur tour la présence de leur vocable. Ils ont finalement dû céder sur ce point en choisissant ce nom fleuve.



Le Conseil fédéral d'EELV a validé l'accord négocié au cours des deux dernières semaines, par 84 voix pour, 10 contre, 8 bulletins blancs et une personne qui n'a pas participé au vote.

Convention d'investiture le 7 mai

"On n'a pas été les mieux servis, beaucoup de demandes n'ont pas été validées", dans certains centres-villes comme à Marseille, Rennes ou Nantes, regrette Alain Coulombel, l'un des négociateurs écologistes, auprès de l'AFP. "Mais une étape est franchie, pour la première fois depuis... Mathusalem on a réussi un accord", se réjouit ce membre de l'aile gauche d'EELV.



Les négociations n'ont pas été un long fleuve tranquille. Encore mercredi, le chef des écologistes Julien Bayou taclait les négociateurs Insoumis jugés trop durs en affaire en conférence de presse. De leur côté, les Insoumis pointaient les "divergences internes" d'EELV.



La convention d'investiture des membres de cette "Nouvelle union populaire écologique et sociale" aura lieu en région parisienne le 7 mai. L'objectif est de permettre à tous d'entrer vite en campagne, en premier lieu Jean-Luc Mélenchon, chef de cette alliance.

