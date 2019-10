Leipzig-Lyon: Timo Werner, le retour du buteur

Son doublé à Benfica a propulsé Leipzig en tête du groupe G de Ligue des champions, et il a déjà marqué cinq fois en six journées de Bundesliga: Timo Werner sera l'atout numéro un du RB mercredi contre Lyon.

Après la victoire à Lisbonne (2-1), le jeune attaquant a jeté un œil au calendrier, pour découvrir que les deux prochains matches de Leipzig étaient programmés à domicile, contre Lyon puis le Zenit Saint-Pétersbourg (23 octobre).

"Si nous les gagnons, et à domicile nous pouvons gagner contre n'importe quel adversaire, nous aurons déjà un pied en huitièmes de finale", dit-il avec conviction, "et nous voulons aussi finir en tête de notre groupe, si c'est possible".

Des ambitions en ligne avec celles de son club: Red Bull, le principal actionnaire, veut installer l'équipe durablement au sommet de la Bundesliga et si possible sur la scène européenne.

Mais Werner, à 23 ans, a déjà appris que le chemin vers le haut niveau est semé d'embûches. "Je ne suis pas encore un joueur de classe mondiale", admettait-il en septembre, "j'y travaille, et j'espère arriver un jour à ce niveau".

Ses modèles? L'international aux 27 sélections cite volontiers le canonnier du Bayern Robert Lewandowski, de huit ans son aîné: "Il y a des choses que je peux copier chez lui, il n'est pas fort seulement dans le jeu, mais aussi sur les coups de pieds arrêtés, note Werner. Il est souverain sur les pénalties, il peut aussi tirer les coups francs, comme Paco Alcacer (avant-centre de Dortmund ndlr). Dans ces domaines là, ils ont tous les deux de l'avance sur moi".

- Transfert au Bayern manqué -

Lui a débarqué en Bundesliga en 2016-2017, pour marquer 21 buts dès sa première saison, à l'âge de 20 ans! L'Allemagne, fascinée par les avants-centres "bombardiers", comme la France ou le Brésil peuvent l'être par les numéros 10 de génie, a cru voir en lui le successeur du légendaire Gerd Müller.

D'autant qu'il a rapidement confirmé en équipe nationale, en scorant six fois pour ses huit premières capes.

"S'il continue comme ça, il va dominer l'attaque allemande pour les dix prochaines années!", s'était même enthousiasmé le vieux renard Mario Gomez, auteur de 31 buts sous le maillot à quatre étoiles.

Las! Timo Werner n'a pas "continué comme ça", ou pas tout à fait, et le conte de fées a repris les couleurs de la réalité.

Il a certes mûri et enrichi son jeu mais n'a pas (encore?) confirmé un talent de buteur hors du commun: treize buts pour sa deuxième saison, seize l'an dernier, et des statistiques très modestes en équipe nationale sur les années 2018 et 2019: trois réalisations seulement en 17 matches.

Après le Mondial en Russie, il a même perdu la place de titulaire qui lui semblait promise pour des années, au profit des deux feux follets Serge Gnabry (Bayern Munich) et Leroy Sané (Manchester City), plus vifs et plus techniques que lui.

Cette relative baisse de régime a eu une conséquence directe sur sa carrière: alors que son transfert au Bayern Munich semblait en bonne voie au printemps encore, le grand club bavarois a tergiversé, préférant à l'évidence courtiser Leroy Sané.

Dans l'incertitude, Werner a renégocié avec Leipzig et prolongé en août son contrat jusqu'en 2023, avec une clause de sortie de 30 millions d'euros. Cette décision l'a visiblement libéré d'un poids, et il semble retrouver en ce début de saison la légèreté et surtout l'instinct du buteur de ses vingt ans. Juste à temps pour recevoir Lyon.