[LeMémo] : quand la laïcité était en débat au Québec

"Ce projet de loi numéro 60 à pour objet d'instituer une chartre affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'Etat, ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accomodement", c'est le discours que tient devant l'Assemblée nationale, fin 2013 Bernard Drainville, ministre de la Citoyenneté.



Une charte des valeurs du Québec a été proposée par Pauline Marois, alors Première ministre du Parti québécois (PQ). "Notre projet de charte permet d'affirmer les règles communes que nous voulons nous donner pour vivre la diversité dans l'harmonie."



Du côté de l'opposition, Jean-Marc Fournie assure qu' "avec ce code le gouvernement veut imposer un nouveau modèle de société en rupture directe avec ce que nous avons connu jusqu'ici."



"C'est un jour malheureux pour le Québec aujourd'hui. C'est un jour de rupture profonde avec une histoire depuis 400 ans. Une histoire d'ouverture, d'accueil et d'intégration", Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec.