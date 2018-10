[LeMémo] : quand la laïcité faisait déjà débat au Québec

"Ce projet de loi numéro 60 à pour objet d'instituer une charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'Etat, ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes". C'est le discours que tient Bernard Drainville, ministre de la Citoyenneté, devant l'Assemblée nationale, en déposant le projet de loi le 7 novembre 2013.



Ce texte qui doit "poursuivre la séparation de l'Eglise et de l'Etat" promeut une charte des valeurs défendue par Pauline Marois, alors Première ministre, issue du Parti Québécois (PQ) : "Notre projet de charte permet d'affirmer les règles communes que nous voulons nous donner pour vivre la diversité dans l'harmonie." Signes religieux L’une de ces règles proposées est l’interdiction du port de tout signe religieux ostentatoire (turban, hijab et kippah) sur le lieu de travail et ce, pour tous les employés de l’État, enseignants inclus. Une proposition qui a rapidement divisé la population québécoise.



Du côté de l'opposition, Jean-Marc Fournie assurait en novembre 2013, à l'Assemblée nationale qu' "avec ce code, le gouvernement veut imposer un nouveau modèle de société en rupture directe avec ce que nous avons connu jusqu'ici."



De son coté, Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec, affirmait : "C'est un jour malheureux pour le Québec aujourd'hui. C'est un jour de rupture profonde avec une histoire depuis 400 ans. Une histoire d'ouverture, d'accueil et d'intégration".



C'est d'ailleurs sous son mandat de Premier ministre, élu après les élections provinciales de 2014, que le projet de loi a finalement été abandonné.