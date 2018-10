[LeMémo] : quand Michaëlle Jean venait d'être élue à la tête de la Francophonie

En novembre 2014, Michaëlle Jean devenait la première femme élue Secrétaire générale de la Francophonie. Première représentante d'un pays du Nord à occuper ce poste, elle succédait alors au Sénégalais Abdou Diouf et à l'Egyptien Boutros Boutros Ghali.



A l'occasion de son élection, TV5MONDE l'avait interviewée sur le leg laissé par son prédécesseur, son envie de travailler au plus près des populations, l'importance de s'intéresser aux femmes et aux jeunes.



Quatre ans plus tard, elle remet son poste en jeu au XVIIe Sommet de la Francophonie organisé à Erevan (Arménie). Si Justin Trudeau, Premier ministre canadien, l'a félicitée pour son bilan lors de la cérémonie d'ouverture, son pays a pourtant décidé de ne pas la soutenir.

