A Lens, le PSG retrouve la Ligue 1, décimé par le coronavirus

Du strass de la Ligue des champions au casse-tête tactique: le Paris SG retrouve jeudi (21H00) à Lens le Championnat de France avec un calendrier chargé et un effectif très court, la faute au Covid-19.

C'est en attaque que l'hécatombe est la plus flagrante. Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria sont en quarantaine après avoir été testés positifs au coronavirus. Selon L'Equipe, c'est le cas aussi de Mauro Icardi, comme celui du gardien Keylor Navas, ce qui n'a pas été confirmé officiellement par le PSG.

S'ajoutent les forfaits, pour ce match en retard de la 2e journée, du milieu Leandro Paredes et du défenseur Marquinhos, eux aussi touchés par le virus.

Tous sauf Mbappé sont rentrés contaminés de vacances à Ibiza. L'attaquant des Bleus, qui n'était pas du voyage sur l'île, a été testé positif lundi avec l'équipe de France.

Pour ne rien arranger, le joker en attaque Eric-Maxim Choupo-Moting, précieux en C1, n'est plus sous contrat avec le club, même si le club est en discussions pour le prolonger une saison supplémentaire.

- Quatre matches en 11 jours -

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel se retrouve donc avec un effectif famélique pour lancer sa saison, 18 jours après la défaite des Parisiens en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0).

"Normalement, on a une phase de préparation, quelques matches amicaux qui donnent aussi un sentiment à l'entraîneur, (sur) qui est capable de jouer, qui est dans une bonne forme, et maintenant on n'a pas ça", a regretté Tuchel.

Entre les joueurs en quarantaine et les internationaux retenus avec leur sélection, l'Allemand ne dirigeait que 11 joueurs à l'entraînement lundi au Camp des Loges.

Des jeunes ont rejoint le groupe dans les jours suivants, pour constituer une équipe apte à tenir le rythme des deux prochaines semaines.

Le club, qui a obtenu un report de ses deux premiers matches pour souffler après son parcours européen, doit du coup enchaîner quatre rencontres en 11 jours, dont le choc contre Marseille dimanche (21H00) au Parc des Princes.

En effet, si le match à Lens aurait probablement dû être reporté avec l'ancien protocole médical de la Ligue, un assouplissement acté en fin de semaine dernière prévoit le maintien des rencontres tant que 20 joueurs par équipe sont testés négatifs sur une liste initiale de 30.

Les joueurs en quarantaine devraient pour la plupart rater PSG-OM, et pourront sauf évolution défavorable de la maladie revenir pour la réception de Metz mercredi 16, pour le compte de la première journée.

- "On va se défendre" -

Pour Tuchel, le casse-tête est en place. En attaque, il devra faire monter des milieux comme Julian Draxler ou Pablo Sarabia, et piocher parmi les jeunes, surtout s'il veut "faire tourner" en prévision de PSG-OM.

Sans compter que Draxler, comme son compatriote Thilo Kehrer et le probable capitaine Presnel Kimpembe, auront en plus des matches internationaux de la Ligue des nations dans les jambes.

Résultat, le premier match en Ligue 1 des Lensois dans leur stade Bollaert-Delelis depuis neuf ans s'annonce moins spectaculaire que prévu. Et sur le terrain et en tribunes, où, jauge de 5.000 spectateurs oblige, l'ambiance bouillante qui fait la réputation des Sang et Or ne sera pas au rendez-vous.

"Ce que ça change? Les poussées du public sont moins fortes et parfois avoir une poussée plus forte amène à se dépasser, à se surpasser un peu plus. Ca change l'ambiance, c'est évident", a affirmé mardi l'entraîneur nordiste, Franck Haise.

Mais ce que les Lensois perdent en spectacle, ils peuvent le gagner en points sonnants et trébuchants. Car outre la perspective d'affronter une équipe bis, les coéquipiers de Yannick Cahuzac auront face à eux une équipe qui n'est revenue à l'entraînement que vendredi.

"C'est important qu'on joue humble et qu'on donne tout ce qu'on a, (...) et qu'on n'attende pas trop de nous", a d'ailleurs désamorcé Thomas Tuchel.

"On est clairement le petit, mais bien sûr qu'on va se défendre", a promis de son côté le gardien lensois Jean-Louis Leca. Lui-même, s'est-il rappelé, avait battu en 2015 avec Bastia la bande à Zlatan Ibrahimovic...