Les accidents mortels de canyoning en France depuis 10 ans

L'accident de canyoning qui a fait quatre morts mercredi à Soccia (Corse-du-Sud) est l'un des plus graves survenus en France depuis dix ans:

- 1er juil 2018: Une femme de 31 ans est victime d'un accident mortel de canyoning à Champoléon (Hautes-Alpes), dans le parc national des Ecrins.

- 12 mai 2018: Une femme de 30 ans se tue et une autre, de 28 ans, se blesse gravement dans un accident de canyoning sur Le Chassezac, à Villefort (Lozère). Le groupe de six sportifs marseillais et deux moniteurs était entré, par temps couvert, dans le canyon pourtant fermé jusqu'au 1er juin, et où le débit était particulièrement important.

- 1er août 2017: Un garçon de 8 ans meurt dans un torrent des Hautes-Alpes, sur la commune de Saint-Clément-sur-Durance.

- 15 sept 2015: Un Italien d'une quarantaine d'années fait une chute mortelle dans le canyon de Ruzand, sur la commune de Saint-Pierre-de-Chérennes (Isère).

- 29 avr 2013: Un policier cannois de 27 ans disparaît en sautant dans un trou d'eau lors d'une sortie de canyoning dans la clue de Riolan (Alpes-Maritimes). Son corps est retrouvé le 10 mai.

- 26 oct 2012: Un militaire de 22 ans, de la base aérienne de Longvic (Côte-d'Or), meurt noyé dans une cascade du Crespenou (Gard), lors d'une descente avec deux amis.

- 15 sept 2012: Une quinquagénaire meurt noyée dans un siphon dans le canyon du Chassezac, à Prévenchères (Lozère), fréquenté par cinq cents personnes chaque jour.

- 16 juin 2011: Trois personnes, dont un guide professionnel, sont emportées par une vague et retrouvées mortes, en Savoie.

- 22 mai 2010: Un homme de 31 ans se noie dans la Clue de Saint-Auban (Alpes-Maritimes).

- 6 mars 2010: Quatre personnes, deux femmes et deux hommes, meurent dans un accident de canyoning dans le cirque de Salazie, à la Réunion.

- 17 mai 2009: Un homme de 38 ans périt dans la vallée de la Roya, à proximité de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes).

- 5 mai 2009: Un jeune homme de 19 ans fait une chute et meurt happé par un siphon dans le canyon des Ecouges, à Saint-Gervais (Isère).

- 14 mars 2009: Trois sapeurs-pompiers meurent dans la cascade de la Fouge à Cerdon (Ain).

- 3 oct 2008: Un gendarme de 43 ans se tue dans un accident à Ceillac (Hautes-Alpes).