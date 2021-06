Les aéroports de Paris veulent la fin des contrôles à l'arrivée des vols Schengen

Le gestionnaire des aéroports de Paris a réclamé mardi au ministre de l'Intérieur la levée des contrôles systématiques des passagers arrivant de la zone Schengen, obstacle selon lui aux flux des voyageurs dans ses installations.

"Au début du Covid, on a rétabli un contrôle quasi systématique des vols Schengen qui me semble-t-il n'est pas compatible avec une gestion fluide des personnes", a déclaré le PDG du Groupe ADP, Augustin de Romanet, sur RMC.

A la veille d'une nouvelle étape du déconfinement en France et de trajets facilités entre pays européens, le secteur aérien est inquiet d'une hausse des temps d'attente dans les aéroports, entre hausse du trafic estival et maintien de certains contrôles liés à la crise sanitaire.

M. de Romanet, qui avait déjà mis en garde le mois dernier contre une "apocalypse de temps d'attente" dans les installations qu'il gère, Roissy et Orly, a indiqué mardi avoir écrit au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour qu'il "accepte de donner instruction à ses équipes de ne plus faire un contrôle systématique des vols Schengen".

"Compte-tenu de la façon dont la police aux frontières développe son sens du client, et partage de plus en plus notre idée que nous sommes au service de passagers dont on doit limiter au maximum le temps d'attente lorsqu'il n'est pas indispensable, j'ai très bon espoir", a ajouté le dirigeant d'entreprise.