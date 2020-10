Les antennes de TF1 et France TV prêtes pour la présidentielle américaine

Les groupes TF1 et France Télévisions ont dévoilé tour à tour lundi leurs dispositifs respectifs pour l'élection présidentielle aux Etats-Unis, à grand renfort de reportages, interviews, documentaires et nuits spéciales pour suivre les résultats de ce scrutin lourd d'enjeux.

- TF1/LCI

Côté TF1, les JT seront au coeur de cette mobilisation, avec quatre équipes de reporters envoyées aux Etats-Unis en renfort des correspondantes de la chaîne, pour couvrir les dernières étapes de la campagne, selon un communiqué du groupe TF1.

En outre, les éditions des journaux présentés par Anne-Claire Coudray se mettront à l'heure américaine durant tout le weekend du 23 au 25 octobre. Des interviews d'électeurs par la présentatrice, les différentes rubriques de ces JT et des "pages spéciales" de 10 minutes nourriront cette opération spéciale.

Le 20H de Gilles Bouleau consacrera sa rubrique "Ma Ville" à la campagne électorale, avec des reportages au Texas, dans l'Oregon, le Nebraska et l'Ohio, et sera bien sûr mobilisé les 3 et 4 novembre pour le jour du vote et les résultats. Même le 13H de Jean-Pierre Pernaut sera de la partie, avec une "page spéciale" le 4 novembre pour analyser les résultats.

Sur LCI, un dispositif important est prévu pour le 3 novembre. La chaîne d'info "délocalisera son studio à quelques mètres de la Maison-Blanche à Washington", afin de suivre au plus près les résultats de l'élection, lors d'une "Nuit américaine", qui sera suivie d'une Matinale spéciale le 4 novembre.

La chaîne d'info, positionnée sur la campagne présidentielle américaine dès les primaires, en début d'année, a également prévu de diffuser le dernier débat Trump/Biden, dans la nuit du 22 au 23 octobre, et s'appuiera sur des équipes renforcées aux Etats-Unis et à Paris pour couvrir les ultimes rebondissements de cette campagne sans précédent.

Le tout sera doublé d'un dispositif numérique sur LCI.fr avec aussi une lettre d'info et un podcast dédiés.

Enfin, la chaîne thématique du groupe TF1, Histoire TV, prévoit également une programmation spéciale autour de la présidentielle américaine, avec plusieurs documentaires inédits et le film "Frost/Nixon" de Ron Howard.

- France Télévisions

France Télévisions promet un dispositif guidé par "un impératif de pédagogie, de décryptage et de lutte contre les infox".

France 2 proposera une soirée spéciale le 3 novembre, qui s'ouvrira par le 20h d'Anne-Sophie Lapix en direct depuis New York, suivi d'une émission spéciale à 21h, présentée par Julian Bugier depuis Paris, avec Anne-Sophie Lapix en duplex et de nombreux invités, les correspondants et envoyés spéciaux de la rédaction.

franceinfo diffusera ensuite une nuit spéciale consacrée au "Choix américain" à suivre de 23h30 à 6h30, et retransmise en direct et en simultané par des médias publics francophones (la RTS, la RTBF, TV5 Monde et France 24). Enfin le 20h de France 2 le 4 novembre sera en direct, cette fois, de Washington.

Les journaux de France 2 et France 3 se mettront à l'heure américaine plusieurs jours avant, et de nombreux rendez-vous s'installeront sur franceinfo, dont des directs à partir du 30 octobre dans plusieurs Etats américains.

Les magazines de France 2 seront également mobilisés, dont "Envoyé Spécial" le 22 octobre, et "13h15 le dimanche" le 1er novembre. France 5 programme quant à elle deux soirées documentaires complétées par diverses émissions.

Enfin des contenus variés seront proposés sur franceinfo.fr, dont le projet #MonAmérique qui vise à donner la parole à de jeunes Américains, et une carte interactive pour suivre les résultats au fur et à mesure. La plateforme éducative du service public Lumni a elle aussi mis en place un dossier pédagogique.

