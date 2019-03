Les Bleus de la Ligue des champions: Mbappé impuissant, Kimpembe sanctionné

Cette fois, il n'a pas sauvé le PSG. Malgré sa passe décisive, Kylian Mbappé est resté muet, manquant notamment un face-à-face à la fin du cauchemardesque 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United mercredi (défaite 3-1, victoire 2-0 à l'aller).

Une étoile

Certes, Kylian Mbappé a réussi une passe décisive, pour l'égalisation de Juan Bernat (1-1). Mais le prodige a aussi gâché, notamment un duel en fin de match contre David de Gea (84e) qui aurait mis le PSG à l'abri. S'il a tenté de combiner avec Angel Di Maria, son entente avec Julian Draxler, supposé l'alimenter, a été inexistante, et cela a pesé sur son bilan: on l'a finalement peu vu.

Aligné par Eusebio Di Francesco, Steven Nzonzi a bien rempli son rôle dans la paire du milieu de terrain d'abord formée avec le capitaine de l'AS Rome Daniele De Rossi afin de réduire au maximum les espaces devant la défense et offrir l'impact nécessaire pour récupérer le ballon. Le champion du monde n'a pas été déstabilisé par la sortie sur blessure de son coéquipier et capitaine en première période et s'est bien adapté aux changements autour de lui. La rencontre avançant, il a plusieurs fois été fondamental pour sortir son équipe de situations chaudes dans l'axe en remportant ses duels ou en ne faisant pas d'erreurs de relance. En bref, un bon match malheureusement pas récompensé (défaite 3-1 a.p., aller 1-2).

Zéro étoile

Il reste comme l'homme de la "main", qui a conduit au penalty de l'élimination. Héros au match aller avec son but, Presnel Kimpembe a connu la soirée inverse au retour, où il a été loin d'être serein, à l'image de toute la défense parisienne. Il a subi l'impact physique du Mancunien Romelu Lukaku, et certaines de ses relances manquaient d'assurance.