Plus de treize ans après le crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts, Airbus et Air France seront jugés en correctionnelle à Paris du 10 octobre au 8 décembre pour "homicides involontaires". Le vol AF447 s'était abîmé au milieu de l'Atlantique le 1er juin 2009. L'épave et les boîtes noires avaient été retrouvées deux ans plus tard, à près de 4.000 m de fond. VIDÉOGRAPHIE