Les Bourses européennes ont rebondi mercredi, effaçant une partie de leur chute de la veille, les investisseurs en profitant pour faire des achats à bon compte même si l'environnement de marché reste sombre.

Paris a pris 2,03%, Francfort 1,56% et Londres 1,17%. Sur le marché monétaire, l'euro continuait de s'enfoncer face au dollar, et atteignait un nouveau plus bas depuis 20 ans, perdant 0,95% à 1,0170 dollars.