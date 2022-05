Les Bourses européennes terminent en nette baisse

Les Bourses européennes ont terminé la semaine en nette baisse, le rapport sur l'emploi américain n'ayant pas réussi à relancer l'enthousiasme des investisseurs, coincés entre une forte inflation et un ralentissement économique en vue.

Les indices ont été volatils en deuxième partie de séance, perdant jusqu'à plus de 2%, mais Paris a finalement reflué de 1,73%, Londres de 1,54% et Francfort de 1,64%. Sur le marché obligataire, les taux continuaient de se tendre, celui pour l'emprunt à 10 ans français atteignant 1,66% et celui pour le 10 ans allemand 1,14% à la clôture des marchés actions.