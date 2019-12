Les "cars Macron" ravis par la grève des transports

La grève des transports est une aubaine pour les deux compagnies de "cars Macron" qui vont organiser des rotations supplémentaires pour tenter de remplacer les trains supprimés, jurant qu'ils n'en profiteront pas pour augmenter les prix.

Il ne reste plus que deux compagnies sur le marché --toujours déficitaire-- des autocars interurbains, libéralisé à l'été 2015 par Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie: l'allemand FlixBus a racheté Isilines et Eurolines (filiales de Transdev) tandis que BlaBlaCar a racheté Ouibus (filiale de la SNCF) pour le transformer en BlaBlaBus.

Pour les deux, le conflit social qui se prépare à partir de jeudi 5 décembre est du pain bénit. "La demande a doublé!", se réjouit-on déjà tant chez FlixBus que chez BlaBlaCar.

Les deux compagnies se sont donc employées à faire circuler davantage d'autocars. Mais elles ont repoussé les appels du pied du gouvernement qui leur demandait de déployer des cars en Ile-de-France, se concentrant sur les liaisons interurbaines.

FlixBus, par exemple, va augmenter sa capacité d'environ 10% du 5 au 8 décembre --et aussi le week-end suivant (12 au 15 décembre).

"On fait dans la mesure de nos capacités, ce n'est pas non plus simplissime pour nous de mettre de l'offre supplémentaire sur les routes", expose Yvan Lefranc-Morin, directeur général pour la France de la société allemande.

Il lui faut en effet "mobiliser" les sous-traitants pour qu'ils trouvent des véhicules et des chauffeurs, et aussi obtenir de la place dans les gares routières, entre autres contraintes administratives.

"En aucun cas on ne serait capable de doubler notre capacité du jour au lendemain ou même d'une semaine sur l'autre, ça demande beaucoup de préparation", insiste-t-il, notant que les cars supplémentaires seront concentrés sur les plus gros axes.

Parmi les destinations les plus prisées: la Normandie, le Grand Ouest, et surtout, pour le week-end, Lyon pour la fête des lumières et Strasbourg pour son marché de Noël.

"Cette période est traditionnellement une période très faible" à part ces deux événements, relativise le responsable.

- "Au même prix" -

"Il y a aussi toute une demande qui disparaît" car de nombreux Français ont choisi de différer leurs voyages, ajoute le directeur général de BlaBlaCar, Nicolas Brusson.

"Maintenant, si la grève dure et que ça commence à toucher le week-end d'après et celui d'encore après, ça sera différent", ajoute-t-il. "Et quand on se rapproche de Noël, le niveau d'anxiété augmente beaucoup."

Certains usagers parient d'ailleurs sur une grève longue, car les autocars commencent déjà à se remplir.

Plus généralement, "le (car) n'est pas une solution pour absorber des pics de demande comme ça", juge Nicolas Brusson. "Il joue à la marge."

Logiquement, le patron de BlaBlaCar croit plus au covoiturage et au "réflexe" des automobilistes pour proposer des sièges en cas de besoin, qui est "de loin le plus efficace pour absorber la demande".

En outre, son prix n'augmente pas pour les passagers, souligne-t-il.

A cet égard, ceux des "cars Macron" risque de payer plus. Mais c'est parce que les autocars seront très remplis, explique-t-on tant chez FlixBus que chez BlaBlaCar.

"Les grilles tarifaires ne bougent pas, les sièges sont vendus au même prix, ce n'est pas plus cher", insiste Nicolas Brusson.

Mais "si cette année, vous achetez quelques jours à l'avance pour un billet le 5 décembre, il y a de fortes chances que vous achetiez un des derniers sièges disponibles dans le car", ajoute Yvan Lefranc-Morin. "C'est uniquement dû à ce phénomène: on vend des places par catégories de prix, et à chaque fois qu'une catégorie s'épuise, on passe à la case d'après."

Du coup, la majorité des passagers n'auront pas payé très cher, insistent les deux compagnies.

Quant aux encombrements de circulation à prévoir, "les gens vont être compréhensifs si les cars ont du retard", estime M. Lefranc-Morin. "En période de grève, les gens seront déjà suffisamment contents de pouvoir se déplacer!"