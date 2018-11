Les chaînes de télé mobilisées pour le centenaire de l'Armistice

Les téléspectateurs auront le choix pour suivre ce weekend le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, avec de multiples émissions spéciales en direct, documentaires et reportages.

- TF1 et ses filiales LCI et Histoire, ont prévu un dispositif exceptionnel pour marquer les 100 ans du 11 novembre 1918, avec notamment une émission spéciale à partir de 8H00 sur la Une, présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. A 10H00, TF1 fera antenne commune avec LCI pour la retransmission des cérémonies officielles à Paris et sur plusieurs hauts lieux du conflit.

Parmi les autres temps forts, TF1 diffusera un "Grands reportages" samedi à 13H30 sur les "détectives" de la Grande Guerre, ces équipes qui identifient des soldats disparus. Et LCI, qui mobilisera son antenne dès 6H30 dimanche, diffusera ce vendredi soir un documentaire inédit "14-18 : Destins croisés" , ainsi que la cérémonie franco-allemande organisée samedi à Compiègne.

Enfin, la chaîne thématique Histoire, qui consacre une programmation spéciale à la Grande Guerre depuis début octobre et jusqu'à fin décembre, proposera 5 soirées spéciales du 11 au 15 novembre, consacrées aux "visages de la guerre", avec des documentaires et la rediffusion du célèbre film de Jean Renoir, "La grande illusion".

- Du côté du service public, France 2 proposera dimanche dès 8H00 une édition spéciale présentée par Julian Bugier, également retransmise sur la chaîne d'info franceinfo et sur TV5Monde. Parmi les points forts, le document authentique de l'Armistice, dont la signature le 11 novembre 1918 mit fin au conflit entre les Alliés et l'Allemagne, sera exceptionnellement présenté sur le plateau, et des personnalités comme Philippe Torreton aideront à raconter le conflit.

France 2 diffusera en outre samedi à 13h15 le documentaire "Au nom des pères", présenté par Laurent Delahousse, qui raconte la dernière bataille déclenchée le jour même de l'Armistice, et dimanche soir, "Apocalypse, la paix impossible", qui raconte les première années de l'après guerre.

France 3, outre la cérémonie franco-allemande à Compiègne, proposera une édition spéciale du 19/20 samedi, en direct de Rethondes, là où fut signée la fin de la guerre.

franceinfo a prévu de multiples éditions spéciales tout au long du weekend, et diffusera des témoignages de familles dont les vies ont été bouleversées par la Grande guerre.

Et France 5 diffusera en direct et en Eurovision le "concert pour la paix", dimanche à 15H30, depuis le magnifique opéra royal du château de Versailles, dans le cadre d'une programmation spéciale animée par Claire Chazal.

- BFMTV bouscule également son antenne tout le weekend, avec samedi la retransmission de la cérémonie franco-allemande, puis dimanche une édition spéciale à partir de 8H00, et avec Bruce Toussaint aux commandes à partir de 10H00 pour la cérémonie à l'Arc de Triomphe. La première chaîne d'info mobilisera près de 40 personnes sur le terrain et une vingtaine de caméras pour suivre cet événement historique.

- Canal+ diffuse ce vendredi soir "La dernière tranchée", un film qui raconte la lutte de trois soldats britanniques piégés au sein d'une ligne de front.

- A voir sur Arte samedi soir, le documentaire "La guerre des as" raconte l'extraordinaire bataille des airs entre les pilotes de guerre des deux camps.

- France 24 couvrira aussi en plusieurs langues les cérémonies officielles samedi et dimanche, au travers d'éditions spéciales en direct, de reportages et d'entretien.

- A noter aussi que de nombreuses radios consacreront aussi une large part de leur programmation ce weekend au centenaire de l'Armistice de la première guerre mondiale, dont RTL, franceinfo, Europe 1, RFI...

