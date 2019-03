Les champions du monde allemands Boateng, Hummels et Müller écartés de la sélection

Le sélectionneur allemand Joachim Löw a annoncé mardi à trois champions du monde 2014, Mats Hummels, Jérôme Boateng et Thomas Müller, stars du Bayern Munich, qu'il ne compterait désormais plus sur eux en équipe nationale.

"2019 est pour l'équipe d'Allemagne l'année d'un nouveau départ", a déclaré le technicien, qui s'est rendu spécialement à Munich pour informer ces trois joueurs: "Il était important pour moi de faire part personnellement de mes réflexions et de mes projets aux joueurs et aux responsables du FC Bayern".

"Je remercie Mats, Jérôme et Thomas pour toutes ces années extraordinaires de succès que nous avons passées ensemble", a ajouté le coach.

Müller, âgé de 29 ans, compte 100 sélections alors que Boateng et Hummels, 30 ans tous les deux, en totalisent respectivement 76 et 70.

Tous les trois ont participé au triomphe de la Mannschaft au Mondial brésilien. Tous les trois étaient également présents en Russie l'été dernier, lorsque l'Allemagne a été éliminée au premier tour, le pire résultat de toute son histoire en Coupe du monde.

A partir de septembre, et sous la pression des mauvais résultats, Joachim Löw avait déjà écarté Sami Khedira. Mesut Özil s'était quant à lui retiré volontairement de la sélection, accusant la fédération allemande de racisme à la suite d'une polémique nauséabonde sur ses origines turques.

Des champions du monde 2014, il ne reste donc pour l'instant parmi les sélectionnables que le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer et le milieu de terrain du Real Madrid Tony Kroos. Et même Neuer n'est plus intouchable, le sélectionneur ayant déjà annoncé qu'il "donnerait sa chance" cette année à Marc-Andre ter-Stegen, le portier de Barcelone.

"Il est temps de mettre le cap sur l'avenir. Nous voulons donner un nouveau visage à l'équipe", a déclaré Löw, "je suis convaincu que c'est la bonne décision. Les jeunes internationaux vont avoir l'espace nécessaire pour s'épanouir complètement. Ils doivent maintenant prendre la responsabilité".

Ce grand nettoyage va permettre à l'équipe de repartir sur de nouvelles bases dans les qualifications pour l'Euro-2020, que l'Allemagne débute le 20 mars à domicile (Wolfsburg) contre la Serbie.