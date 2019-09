Les clubs de C1 et C3 à l'origine de 58% des transferts

Les 80 clubs engagés cette saison en phase de poules de la Ligue des champions et de la Ligue Europa sont à l'origine de 58% des transferts réalisés cet été, indique une étude de l'UEFA publiée jeudi.

Ces 32 clubs en Ligue des champions et 48 en Ligue Europa ont dépensé 3,980 mds EUR en transferts, une hausse de 55% par rapport à l'été 2018, révèle cette étude, qui n'intègre pas dans ces chiffres les commissions versées aux agents.

Ces mêmes clubs ont dans le même temps récolté 3,72 mds EUR grâce aux transferts.

Ces 80 clubs affichent des revenus cumulés de 11,7 mds EUR pour un bénéfice de 193 M EUR. L'argent versé par l'UEFA aux clubs participant aux coupes européennes peut représenter pour quelques clubs une part très importante de leurs revenus, dépassant parfois la barre des 50%.

Cette saison, les clubs engagés en Ligue des champions et en Ligue Europa se partageront respectivement une somme estimée entre 0,6 md EUR et 1,9 md EUR.

Sur le marché des transferts, les attaquants et les défenseurs ont été les joueurs les plus convoités, représentant 70% de l'ensemble des transferts.

L'une des tendances mises en évidence par cette étude est le pari fait sur la jeunesse, les joueurs âgés de 21 à 24 ans représentant près de la moitié des transferts (47%). Seuls 7% des transferts concernaient des joueurs de plus de 28 ans.

Sur les 80 clubs étudiés, 43% ont réalisé le plus gros achat de leur histoire.

Globalement, durant le dernier mercato, l'ensemble des clubs européens ont dépensé 29% de plus que l'été précédent et 19% de plus qu'en 2017.

Si la participation d'un club à une coupe européenne peut être fondamentale pour son équilibre tant sportif que financier, cette participation n'est jamais garantie, 34% des clubs s'étant qualifiés lors de l'ultime match de leur compétition nationale.

- L'Espagne dépasse le milliard -

Une étude distincte publiée le même jour par la Fifa et portant sur les transferts dans les cinq grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie) révèle que l'Espagne est devenue le deuxième grand championnat, après l'Angleterre, à avoir dépassé le seuil du milliard de dollars de transferts durant un seul mercato, celui de l'été 2019 (du 1er juin au septembre).

Ainsi, les clubs espagnols ont-ils dépensé au total 1,17 md USD (1,06 md EUR) en transferts durant l'été contre 1,35 md USD pour l'Angleterre (1,22 md EUR) qui reste le championnat le plus dépensier malgré un recul des achats de 7,5% sur un an.

L'Italie arrive au 3e rang avec 701 M USD de dépenses (635 M EUR) devant l'Allemagne et la France.

Au total, les cinq grands championnats ont représenté 75,7% de l'ensemble des dépenses de transfert dans le monde, soit 4,38 mds USD (3,9 mds EUR).

La France est le premier exportateur de talents des cinq grands championnats, avec 359 transferts internationaux réalisés pour une valeur globale de 876 M USD (793 M EUR). Grâce à l'exportation de ses talents, la France, avec dans le même temps des recrutements internationaux d'un montant de 571 M USD (516 M EUR), en hausse de 35,7%, est le seul des cinq grands championnats à présenter une balance positive des tranferts (+277 M EUR).

L'étude de la Fifa utilise les données de la base ITMS qui recense les transferts dans les 211 fédérations membres et couvre 8000 clubs professionnels dans le monde.