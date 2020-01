Les Croates aux urnes pour une présidentielle à l'issue incertaine

Une présidentielle à l'issue incertaine se déroule dimanche en Croatie, où la cheffe de l'Etat sortante doit ramener la droite radicale dans le giron conservateur si elle veut mettre en échec un ancien Premier ministre social-démocrate.

Le second tour de cette élection survient quelques jours après l'accession de la Croatie à la présidence tournante d'une Union européenne qui devra gérer l'après-Brexit.

Le scrutin a révélé la montée en puissance de la droite dure dans un pays qui fait face à la pression de migrants à ses frontières et est confronté comme ses voisins balkaniques à une corruption endémique ainsi qu'à l'exode massif de ses habitants.

Les 3,8 millions d'électeurs doivent choisir entre deux visions : la "Croatie authentique" que la sortante Kolinda Grabar-Kitarovic affirme représenter et la "Croatie normale" promise par son rival social-démocrate Zoran Milanovic.

La présidentielle est ouverte. Un dernier sondage donnait trois points d'avance à l'ex-Premier ministre social-démocrate mais montrait que 13% de l'électorat restait indécis.

A 15H30 GMT, la participation avoisinait les 44%, soit environ cinq points de moins qu'en 2014.

-"Croatie prospère"-

En Croatie, les fonctions de chef de l'Etat sont largement honorifiques. Pour être réélue, Kolinda Grabar-Kitarovic, 51 ans, devra attirer l'aile dure de l'électorat de droite séduite au premier tour fin décembre par un chanteur populiste.

"Construisons ensemble une Croatie plus prospère qui regardera vers l'avenir et non le passé", a dit, après avoir glissé son bulletin dans l'urne, la première femme à avoir été élue à la tête de ce pays.

Une défaite de la présidente sortante compliquerait singulièrement la tâche du parti qui la soutient, le HDZ, et du Premier ministre modéré Andrej Plenkovic, aux législatives prévues pour l'automne.

Mme Grabar-Kitarovic, qui a remporté moins de 27% des voix au premier tour, espère que ses appels à "l'unité" suffiront à convaincre. Pendant sa campagne électorale, elle n'a cessé d'invoquer son patriotisme et la guerre de 1991-1995, un sujet toujours très sensible. "Nous devons nous rassembler comme en 1990" avant la déclaration d'indépendance, a-t-elle encore lâché cette semaine.

Elle se présente en mère de famille comme les autres et met en avant ses origines modestes. Ses contempteurs lui reprochent de nombreuses gaffes.

Mme Grabar-Kitarovic a également été critiquée pour avoir relativisé les crimes du régime oustachi collaborateur de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième guerre mondiale, qui suscite une nostalgie croissante en Croatie.

- "Un pays normal, honnête"-

Son rival Zoran Milanovic, 53 ans, tente, quant à lui, de faire mentir sa réputation d'arrogance et d'élitisme. Il dénonce aussi le concept qu'il juge intolérant de "Croatie authentique" que seul le HDZ pourrait représenter.

Le social-démocrate, qui a dominé le premier tour avec un tiers des voix, a répété en votant que le scrutin "n'était pas une bataille contre quelqu'un mais une tentative pour devenir un pays normal, honnête".

Le chantre d'une "Croatie pour tous, pour des citoyens égaux", martèle que son pays n'est "plus en guerre", doit se tourner vers l'avenir et "lutter pour sa place en Europe".

Ses partisans avaient salué en 2011 l'arrivée au pouvoir d'un homme exempt des accusations de corruption entachant la réputation de bon nombre de membres du HDZ. Mais son gouvernement avait déçu, incapable de combattre le clientélisme ambiant ou de développer l'économie.

Les conservateurs du HDZ au pouvoir veulent d'autant plus garder la présidence qu'ils ont pris le 1er janvier la tête de l'UE pour six mois. Quatre sujets principaux sont à l'ordre du jour : les relations entre l'UE et Londres après le Brexit, le désir d'adhésion de pays des Balkans occidentaux, le changement climatique et le prochain budget pluriannuel de l'UE.

La Croatie est le dernier pays a être entré dans l'UE, en 2013. Mais son économie, fortement dépendante du tourisme, figure parmi les plus faibles des Etats membres. L'adhésion a accéléré l'exode de Croates qui vont chercher une vie meilleure ailleurs en Europe mais qui fuient aussi le clientélisme ou la piètre qualité des services publics.

"La classe politique se chamaille sur le passé et des questions sans importance tandis que ma génération est en train de partir", regrette Maja Maric, une étudiante en économie de 20 ans.

Les bureaux de vote ferment à 18H00 GMT. De premiers résultats sont attendus une heure plus tard.