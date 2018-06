Les députés britanniques approuvent l'extension de l'aéroport d'Heathrow

Les députés britanniques ont approuvé lundi soir la construction d'une troisième piste à l'aéroport londonien d'Heathrow, le premier d'Europe en termes de passagers, à l'issue d'un âpre débat qui pourrait désormais se poursuivre devant les tribunaux.

Le projet a été adopté par 415 voix contre 119. Le gouvernement avait imposé aux députés du Parti conservateur, profondément divisé sur la question, de soutenir le projet. La consigne avait entraîné jeudi la démission du secrétaire d'Etat au Commerce international, Greg Hands.

"La population a été ignorée tout au long de ce processus", a dénoncé l'ancienne secrétaire d’État aux Transports, la députée conservatrice Justine Grenning. "Pour que votre voix compte, il faut que vous soyez un grand syndicat ou une grosse société, c'est totalement inacceptable".

Le projet avait suscité d'importantes oppositions auprès de la société civile comme de compagnies aériennes, les uns craignant les nuisances sonores et la pollution supplémentaire engendrées par l'augmentation du trafic aérien, les autres s'inquiétant des implications financières du projet.

Dans un communiqué, Greenpeace a d'ores et déjà annoncé son intention de contester en justice cette décision.

"Si une nouvelle piste est construite, le gouvernement ne sera pas en mesure de s'attaquer aux niveaux illégaux de pollution de l'air", a déclaré John Sauven, le directeur de l'ONG au Royaume-Uni. "Mais si nos ministres ne veulent pas faire respecter les lois qui doivent nous protéger du changement climatique et des fumées toxiques, nous demanderons à un tribunal de s'en charger".

"Le Parlement a approuvé l'extension d'Heathrow sans la moindre idée de combien cela coûtera", a déploré de son côté Willie Walsh, le directeur exécutif d'IAG, la maison mère de British Airways. "Nous n'avons aucune confiance dans la capacité de la direction de l'aéroport à mener à bien ce projet tout en maintenant des charges aéroportuaires au même niveau".

Il a fait part de sa volonté de saisir sur la question l'Autorité britannique de l'aviation civile. IAG craint que la hausse des taxes d'aéroport n'entraîne celle des prix des billets. Le groupe voit par ailleurs d'un mauvais oeil l'arrivée probable de nouveaux concurrents sur ce hub, en particulier de groupes low-cost.

- "Vote historique" -

"Il aura fallu 50 ans pour aboutir à ce vote historique, qui représente la plus importante décision en termes de transport de cette génération", avait souligné avant le vote le ministre des Transports, Chris Grayling. "Heathrow déborde aujourd'hui", a-t-il avancé pour justifier le projet.

Selon le ministre, la construction de la troisième piste devrait être achevée d'ici à la fin 2025, et sera financée par le secteur privé. Le chantier, d'un montant estimé à 14 milliards de livres (15,9 milliards d'euros), doit permettre la création de 114.000 emplois d'ici à 2030.

M. Grayling a aussi assuré, sans convaincre, que l'exécutif travaillerait avec l'opérateur de l'aéroport pour que les coûts ne soient pas répercutés sur les compagnies aériennes.

Le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, opposant historique au projet, a lui brillé par son absence, en raison d'un déplacement en Afghanistan effectué avec l'assentiment de la Première ministre, Theresa May.

Son absence a été perçue comme une dérobade par des députés de la majorité comme de l'opposition, qui l'ont critiqué à plusieurs reprises, certains n'hésitant pas à appeler à sa démission. Des "Où est Boris ?" ont fusé au cours des débats à la Chambre des Communes.

"Mon opposition est claire depuis que j'ai rejoint ce gouvernement et je continuerai à faire pression sur mes collègues à l'intérieur du gouvernement", a écrit le ministre dans une lettre adressée à sa circonscription d'Uxbridge et publiée par le quotidien Evening Standard. "Ma démission n'aurait abouti à absolument rien".

Avec plus de 75 millions de voyageurs accueillis chaque année, l'aéroport d'Heathrow est le premier d'Europe en termes de voyageurs. Il accueille actuellement plus de 80 compagnies aériennes desservant plus de 200 destinations.