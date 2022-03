Les députés communistes mettent en avant leur "obsession d'être utiles"

Tout en dénonçant le rôle plus limité que jamais du Parlement, les députés communistes souhaitent se renforcer aux législatives de juin, avec "l'obsession d'être utile" qui a été leur "marque de fabrique" au cours de la mandature écoulée.

Avec les crises sociales, sanitaire, et encore le conflit en Ukraine qui ont jalonné le mandat, "le bon fonctionnement de notre démocratie aurait voulu que les représentants du peuple soient pleinement associés aux débats", souligne le président du groupe André Chassaigne, dans l'introduction du fascicule de près d'une centaine de pages dressant ce bilan, présenté mardi.

Mais "il en fut tout autrement, et jamais le Parlement n'aura été tenu plus éloigné des décisions", déplore-t-il.

La quinzaine de membres du groupe - élus communistes de métropole et ultramarins apparentés - ont saisi "tous les instruments réglementaires ou constitutionnels à notre disposition pour que la voix du peuple résonne à l'Assemblée nationale", ajoute l'élu du Puy-de-Dôme.

Malgré le peu d'espoir de passer le barrage de l'exécutif et sa majorité parlementaire, le groupe souligne notamment avoir déposé pas moins de 150 propositions de loi et de résolutions, plus de 25.000 amendements, effectué 36 recours devant le Conseil constitutionnel et posé 1.520 questions écrites et 481 questions orales au gouvernement, permettant d'exprimer des critiques mais aussi de présenter un projet.

"On n'est pas seulement dans la fonction tribunicienne, mais dans une fonction de construction", a fait valoir lors d'une conférence de presse M. Chassaigne, lui-même à l'origine d'un amendement adopté ayant permis de revaloriser les retraites agricoles.

Il a souhaité que son groupe "se renforce dans la prochaine mandature pour que la marque de fabrique qui est la nôtre reste ce qu'elle est, pour que notre ADN ne bouge pas trop".

L'ancienne ministre Marie-George Buffet a quant à elle souligné le rôle de son groupe dans tous les "combats pour l'égalité" entre hommes et femmes lors des débats à l'Assemblée.