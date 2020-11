Les députés Thierry Solère et Stéphane Séjourné vont renforcer leur rôle politique auprès de Macron

Le député LREM des Hauts-de-Seine Thierry Solère et le député européen LREM Stéphane Séjourné vont renforcer leur rôle de conseil politique auprès du président Emmanuel Macron, ont-ils indiqué l'un et l'autre dimanche à l'AFP, confirmant une information du Journal du Dimanche.

"Cela fait un certain temps que j'exerce ce rôle politique auprès du président, cela n'est en rien institutionnel", a expliqué M. Séjourné, qui sera "présent dans certaines réunions" et "un peu plus présent dans les dîners de la majorité".

"En tant que député, je n'ai évidemment aucune fonction à l'Elysée", a déclaré pour sa part M. Solère, "mais j'ai depuis trois ans un rôle politique. On va avoir un rôle politique renforcé auprès du chef de l'Etat dans cette nouvelle organisation".

Les arrivées des deux élus suivent notamment le départ, à la rentrée dernière, du conseiller spécial Philippe Grangeon et du conseiller en communication Joseph Zimet -ce dernier s'étant vu remplacer par Clément Leonarduzzi, ancien président de Publicis Consultants.

Stéphane Séjourné, ancien proche collaborateur d'Emmanuel Macron, a été élu au Parlement européen en 2019.

Thierry Solère, député depuis 2012, a quitté l'UMP pour rejoindre LREM. Il avait été porte-parole de la campagne présidentielle de François Fillon, fonction dont il avait démissionné en mars 2017.

Ce proche de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a été mis en examen en octobre 2019 pour fraude fiscale, détournement de fonds publics et trafic d'influence passif, des faits qu'il a toujours niés.