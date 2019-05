Les dessous de l'Eurovision

TV5MONDE : pourquoi le groupe des Big Five - l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne - a actuellement très peu de chance de gagner à l’Eurovision ?



Florent Parmentier : il y a une raison essentielle. Nous sous-investissons le concours. Quand vous êtes une star de la chanson en Angleterre, la brit-pop vous permet de vous exporter. Si vous êtes Français, Italien, Allemand, vous avez des centres culturels à l’étranger qui vous permettent de commercialiser votre musique sur d’autres sols. Quand vous êtes Espagnol, assez naturellement, vous vous tournez vers le marché sud-américain et les États-Unis. Nous avons des affinités, des accointances avec d’autres espaces que l’Europe et ceux-ci nous permettent de développer notre marché musical. De ce fait, nous ne préparons pas suffisamment le concours et nous nous sous-investissons.



En revanche, si vous êtes un État de plus petite taille, ou de taille moyenne, gagner à l’Eurovision va vous permettre de gagner en visibilité au sein du pays pendant très longtemps. En clair, le champion s’il est Biélorusse ou Slovaque, aura une notoriété très forte dans son pays qui sera supérieure en termes de visibilité à celle d’un homologue allemand ou français. L’économie musicale de ces gouvernements est beaucoup plus tournée vers l’Eurovision. Elle les pousse à être plus compétitifs dans ce domaine que des grandes puissances.



Pour la première fois, un Président n’aura jamais connu de victoire française à l’Eurovision

TV5MONDE : la France, en particulier, accumule résultats moyens et défaites…



F. P : nous sommes à une période intéressante de notre histoire, puisque pour la première fois depuis le début de la cinquième République, nous avons un Président qui n’aura jamais connu de victoire française à l’Eurovision. La dernière date de mai 1977 et Emmanuel Macron est né en décembre 1977. C’est une anecdote, mais elle nous raconte quelque chose. La France a toujours eu tendance à considérer l’Eurovision comme un spectacle suranné, un peu kitsch, alors que d’autres États jouent pleinement le jeu. En ce sens, l’État français ne fait pas assez de communication et de lobbying à l’étranger pour vendre et faire connaître ses artistes avant le concours. Par ailleurs, pour les stars hexagonales, participer à l’Eurovision peut être plus coûteux qu’autre chose. La France est déjà un marché important et la nécessité de faire une carrière internationale ne se voit pas nécessairement rapidement.



Les anciennes fédérations démultiplient leurs votes grâce à leur soutien mutuel



TV5MONDE : pourquoi des petits pays ont-ils plus de chance de gagner qu’un pays comme la France, au poids démographique bien plus conséquent ?



F. P : c’est un autre facteur expliquant nos défaites. Il existe une coopération régionale vive dans le reste de l’Europe, beaucoup moins présente en Europe de l’Ouest. Les empires éclatés, ou en tout cas les pays éclatés et les anciennes fédérations parviennent en effet à démultiplier leurs votes grâce à leur soutien mutuel. Comme au sein de l’ex-Yougoslavie, les différentes Républiques votent les unes pour les autres. Elles sont fortement liées, il y a véritablement un bloc centre européen qui se parle. Il y a aussi un bloc post-soviétique où par exemple, on devine que la Serbie votera en force pour la Russie. Il y a enfin le bloc de l’Europe du Nord, où la Finlande et la Norvège vont placer la Suède en première ou deuxième place, ce qui est le cas chaque année. Ces trois blocs ont entre eux des affinités et des porosités. Ils s’échangent aussi des votes. La particularité des pays latins comme la France ou l’Espagne, c’est qu’ils votent assez peu les uns pour les autres. Leurs tendances de vote penchent même plutôt pour des candidats d’Europe du Nord ou bien pour une chanson en particulier qui leur aurait plu, indépendamment du pays d’origine.



Manque de solidarité



TV5MONDE : pourquoi ce manque d’intérêt et d’entraide entre les vieilles puissances latines au moment du vote ?



F. P : c’est notamment dû à notre histoire. Si l’Italie était restée, comme au XIXe siècle, un Etat morcelé en une quinzaine d’États et que tous ces États participaient à l’Eurovision, certains auraient pu recueillir un nombre de voix très important. Ce n’est pas le cas. Le fait d’être des pays unitaires qui se sont beaucoup affrontés a pour conséquence un manque de solidarité, en tout cas dans le cadre de l’Eurovision. Des formes d’affinités peuvent s’exprimer au moment du vote bien sûr, mais dans une moindre mesure.



Chanter en anglais et finir à la dernière place n’est pas incompatible



TV5MONDE : chanter en Français, est-ce une mauvaise stratégie pour la France ?



F. P : je ne pense pas que le fait de chanter dans notre langue nationale puisse être la cause de toutes nos défaites. Il y a déjà eu un certain nombre de pays qui ont pu chanter dans leur langue et gagner, comme le Portugal! Il y a là une prime à l’originalité et l’idée de fidélité à une culture qui plaît. En France, l’attention se focalise beaucoup sur la question linguistique qui est faussement présentée comme une guerre entre deux groupes : les gens qui se disent modernes et qui se disent qu’avec l’anglais on gagnera et les gens que l’on dit rétrogrades, défenseurs d’exceptions culturelles et qu’on a parfois tendance à caricaturer. Mais en fait, nous pourrions tout à fait chanter en anglais et finir à la dernière place, ce n’est absolument pas incompatible.



Israël ne gagnera pas



TV5MONDE : quels sont les pays qui ont le plus de chance de gagner cette année ?



F. P : la Suède et la Russie sont les favoris selon moi. La Suède est très souvent parmi les pays bien classés. Le public pop est en général séduit par ce qui est produit par la scène musicale suédoise, très efficace. La Russie a aussi ses chances. Elle est moins au centre de l’actualité internationale ces dernières années. Il n’y a pas d’aggravation des tensions avec l’Ukraine et je pense qu’avec son poids, sa démographie et les minorités russes qui sont à l’extérieur, la Russie a peut-être une chance de bien se placer. Quant au pays organisateur, Israël, il ne gagnera pas. C’est rare d’avoir deux années de suite un même pays gagnant et les juges en tiennent compte, inconsciemment. Il n’y a pas de règles mais ça ne s’est jamais produit.