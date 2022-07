Les Echos-Le Parisien s'offre le mensuel "Mieux vivre votre argent"

Le groupe Les Echos-Le Parisien a racheté à son concurrent Valmonde ("Valeurs actuelles") le mensuel "Mieux vivre votre argent", dédié aux épargnants, afin de renforcer son pôle d'information financière, a annoncé jeudi à l'AFP son PDG, Pierre Louette.

Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, s'inscrit dans la "stratégie de renforcement des points forts" appliquée "depuis quatre ans par le groupe", qui s'est récemment offert le site WanSquare et la Lettre de l'Expansion, déstinés aux professionnels et spécialisés dans l'information économique et financière, a expliqué son dirigeant.

"Mieux vivre votre argent", qui revendique 60.000 abonnés, rejoint ainsi le titre "Investir" (50.000 abonnés) et le site Boursier.com, racheté en 2019 à Lagardère. De quoi constituer le "premier pôle" du secteur chez les médias à l'adresse des particuliers, le leader Boursorama appartenant à la banque Société générale, assure M.Louette.

Créé dans les années 1970, "Mieux vivre votre argent" continuera de paraître tous les mois mais son "site rejoindra l'écosystème d'+Investir+", a précisé la directrice générale du pôle Les Echos & Thématiques, Bérénice Lajouanie.

De nouvelles rubriques et infographies agrémenteront dès la rentrée le magazine, qui s'adresse à un public plus large, moins expert sur les moyens de faire fructifier son argent.

Un créneau porteur à l'heure où "protéger son pouvoir d'achat et éviter que son épargne ne fonde est un véritable enjeu politique", estime M. Louette.

Filiale du géant du luxe LVMH, Les Echos-Le Parisien multiplie les acquisitions ciblées depuis 2018 et la nomination de M. Louette comme PDG.

Propriétaire de Radio classique, le groupe a par exemple acheté le producteur audiovisuel de musique classique EuroArts à l'automne 2021, deux ans après la chaîne thématique Mezzo (à 50/50 avec Canal+) et un an après avoir acquis la moitié du capital de la plateforme Medici.tv, spécialisée dans les concerts et les opéras.

Racheté par Valmonde à Altice en 2017, "Mieux vivre votre argent" continuera d'employer une dizaine de personnes, selon Mme Lajouanie.

En 2021, le mensuel était vendu à plus de 100.000 exemplaires par numéro en moyenne, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias.