Les écolos désabusés par la valse des ministres de l'Environnement

L'environnement est la véritable victime de la valse des ministres de l'Ecologie, ont déploré mardi ses défenseurs, doutant que le successeur de François de Rugy, quel qu'il soit, puisse faire plus pour la planète au sein de ce gouvernement.

"Les ministres de l'Ecologie ne passent pas l'été, c'est le deuxième (...). Ce n'est pas bon signe que ce poste ne résiste pas dans la durée", a commenté Sandrine Bélier, de l'ONG Humanité et Biodiversité.

"Ce poste qui est pourtant numéro 2 du gouvernement ressemble à un siège éjectable (...). Je trouve ça désolant parce qu'on est dans l'urgence tant sur le plan climatique que de la biodiversité", a renchéri auprès de l'AFP Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

Malgré sa popularité et ses convictions, Nicolas Hulot avait tenu 15 mois avant de claquer la porte avec fracas en août dernier, se disant isolé sur les enjeux environnementaux. Son successeur François de Rugy a abandonné au bout de seulement dix mois, emporté par des polémiques autour de repas fastueux.

Les raisons des deux démissions n'ont certes rien à voir, mais pour les militants écologistes, la conséquence est la même: encore des délais dans des décisions qu'ils jugent urgentes et donc un mauvais signe pour l'environnement.

La "victime de cette situation c'est l'écologie", a ainsi estimé Julien Bayou, porte-parole d'EELV. "Qui pour succéder à #derugy sur ce poste et cet enjeu si malmené par le gouvernement?", a-t-il ajouté sur Twitter.

Certains noms circulaient déjà au moment du départ de Nicolas Hulot: Pascal Canfin, tout nouveau député européen LREM, ou Laurence Tubiana, architecte de l'accord de Paris sur le climat. Pourraient s'y ajouter les deux secrétaires d'Etat à la Transition écologique - Emmanuelle Wargon, qui a pris du poids politique pendant la crise des "gilets jaunes", et Brune Poirson - ou le député LREM Cédric Villani.

- bilan "sévère" -

Mais "finalement, peu importe qui a la charge de ce ministère si le sujet ne devient pas une véritable priorité au sein de ce gouvernement!", a déclaré à l'AFP Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, qui porte un "regard sévère sur le bilan du gouvernement" en la matière.

Sur la scène internationale, le chef de l'Etat porte des ambitions fortes en matière climatique et de protection de la nature, mais les ONG, dont quatre ont déposé un recours contre l'Etat pour inaction climatique, lui reprochent sans cesse de ne pas traduire ces intentions en actions concrètes sur le plan national.

Le projet de loi énergie et climat qui décrète "l'urgence climatique" et que François de Rugy devait défendre au Sénat mardi soir laisse notamment les associations sur leur faim.

Fin juin, le premier rapport du tout nouveau Haut Conseil pour le climat voulu par Emmanuel Macron a lui aussi appelé le gouvernement à revoir sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, décrivant des "actions insuffisantes" et des "dispositifs trop faibles".

Alors malgré leurs doutes, les défenseurs de l'environnement, dont certains regrettent toujours Nicolas Hulot, espèrent que le prochain ministre sera plus à même de peser sur les décisions de l'exécutif.

Ce ministère est "l’un des plus exposés", lié aux "arbitrages politiques les plus polémiques", souligne un responsable de la majorité.

"Idéalement, il faudrait quelqu'un qui ait une vraie conviction écologique mais aussi cette habitude des arbitrages interministériels, de la pratique politique - ce qui manquait à Nicolas Hulot", a noté Jean-François Julliard.

Il faut quelqu'un "qui puisse taper du poing sur la table quand il le faut, résister aux injonctions de Bercy, et qui ait l'écoute du président et du Premier ministre, sinon on va continuer de saupoudrer des demi-mesures par-ci par-là et le bilan sera similaire dans un an", a-t-il ajouté.

Un ministre capable aussi de résister au lobbying des chasseurs ou des agriculteurs, a insisté Allain Bougrain-Dubourg. Parce qu'actuellement pour les associations de défense de l'environnement, "nos seules victoires", a-t-il lancé, "c'est quand on évite une défaite".