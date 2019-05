Les Européennes seront "le vote du siècle", assure Jadot

Yannick Jadot, tête de liste des écologistes d'EELV aux Européennes, a tenté dimanche de mobiliser autour des Européennes, selon lui "le vote du siècle".

"Cette élection européenne c’est le vote du siècle", a plaidé M. Jadot dans l'émission Dimanche en politique sur France 3, alors qu'on "a vu depuis 5 ans l’Europe se disloquer, le Brexit, Salvini, Orban et ses dérives".

"On sait globalement cette campagne très courte", a-t-il poursuivi, accusant le président Emmanuel Macron qui, selon lui, "a fait en sorte que cette campagne se fasse en 15 jours, 10 jours. C’est à la fin que cela va se jouer."

Yannick Jadot a ironisé sur la liste LREM, qui aurait selon lui "le poison et l’anti-poison, les pro-glyphosate, M. Decerle (Jérémy Decerle, ancien responsable de syndicat agricole et n°4 de la liste, ndlr) et les anti-glyphosate, les pro-chasse et les anti-chasse, les pro-nucléaires et les anti-nucléaires. C’est le +en même temps+ du rien, le +en même temps+ qui fabrique l’inaction".

La liste EELV est au coude à coude avec celle de la France insoumise dans plusieurs sondages récents, entre 7 et 9% des intentions de vote.

Yannick Jadot a annoncé par ailleurs qu'EELV allait porter plainte lundi contre Monsanto, "parce que ses députés ont été espionnés" dans cette affaire de possible fichage illégal de centaines de personnalités par le géant de l'agrochimie.

"Cette affaire", a-t-il souligné, "arrive après tous les scandales de Monsanto sur la fausse science, la manipulation, les études totalement bidonnées" reprochées à la filiale du groupe Bayer.