Les Français de NBA

Une dizaine de Français évoluent en NBA, le Championnat le plus relevé de la planète, dont la saison 2018-19 débute mardi:

ALL STAR

. Rudy Gobert (Utah/pivot), 26 ans, 6e saison NBA

Elu meilleur défenseur de NBA la saison dernière, le pivot du Jazz est le leader d'une jeune et talentueuse équipe qui peut aller loin en play-offs, à défaut de pouvoir viser le titre.

DANS LE CINQ MAJEUR

. Nicolas Batum (Charlotte/ailier), 29 ans, 11e saison NBA

Les arrivées de son compatriote et ami, Tony Parker, et d'un nouvel entraîneur, James Borrego, ont relancé "Batman" qui reste sur deux saisons largement décevantes. Repositionné au poste d'ailier, sa position de prédilection, il peut faire des dégâts dans une conférence Est très ouverte.

. Evan Fournier (Orlando/arrière), 25 ans, 7e saison NBA

Il a réalisé en 2017-18 sa meilleure saison en termes de statistiques avec 17,3 points et 3,2 rebonds par match, mais il n'a plus participé aux play-offs depuis 2013. Pas sûr qu'il les retrouvera cette saison avec Orlando qui a encore changé d'entraîneur: Steve Clifford est le 4e depuis 2015.

PLUS QU'UN REMPLACANT

. Tony Parker (Charlotte/meneur), 36 ans, 18e saison NBA

Après avoir perdu sa place dans le cinq majeur de San Antonio en cours de saison dernière, "TP" a choisi de relever un nouveau défi dans la conférence Est. A Charlotte, le quadruple champion NBA sera la doublure de Kemba Walker et surtout apportera son expérience et son exigence, dans un vestiaire en manque de leader.

. Frank Ntilikina (New York Knicks/meneur), 20 ans, 2e saison NBA

Le prodige, formé à Strasbourg, a passé un cap sur le plan physique, cet été, en s'étoffant sérieusement en muscles et kilos (7 kg). Son nouvel entraîneur David Fizdale espère le voir shooter et marquer beaucoup plus que lors de sa première saison (5,9 pts par match).

SUR LE BANC

. Ian Mahinmi (Washington/pivot), 31 ans, 10e saison NBA

Sa première saison sous le maillot des Wizards a été limitée à 31 matches en raison d'une cascade de blessures. Il ne devrait être que la doublure de Dwight Howard, machines à rebonds qui collectionne lui aussi les blessures et bobos.

. Alexis Ajinça (La Nouvelle-Orléans/pivot), 30 ans, 10e saison NBA

Après une saison 2017-18 blanche durant laquelle il a été opéré deux fois du genou gauche, la dernière fin mars, il doit encore recevoir le feu vert du staff médical pour reprendre l'entraînement.

. Timothé Luwawu-Cabarrot (Oklahoma City/arrière-ailier), 23 ans, 3e saison NBA

Son temps de jeu a baissé la saison dernière et son rendement aussi (15,5 minutes et 5,8 pts par match). Philadelphie l'a envoyé à Oklahoma City dans le cadre d'échanges avec Atlanta.

. Guerschon Yabusele (Boston/ailier fort), 22 ans, 2e saison NBA

Il avait débuté sa première saison en G League, l'antichambre de la NBA, avant de grappiller du temps de jeu avec les Celtics (7,1 minutes et 2,4 pts par match), mais la concurrence est forte à son poste.

ROOKIE

. Elie Okobo (Phoenix/meneur), 20 ans, 1re saison NBA

Il est l'un des quatre meneurs des Suns. Point positif, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Point négatif, il est "rookie" et aura du mal à se faire une place.

ET AUSSI...

. Joakim Noah (pivot), 33 ans, 12e saison NBA?

A 33 ans, après deux saisons calamaiteuses avec les New York Knicks, émaillées d'une suspension pour dopage et de blessures, le meilleur défenseur de NBA de la saison 2013-14 peut-il encore rebondir?