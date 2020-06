Les Français veulent un remaniement mais garder Edouard Philippe, selon un sondage

Une majorité de Français souhaitent que le gouvernement change de politique et soit remanié mais aussi qu'Edouard Philippe reste Premier ministre, selon un sondage Odoxa publié jeudi.

64% des personnes interrogées veulent un remaniement et 65% qu'Edouard Philippe demeure à Matignon, seuls les électeurs du Rassemblement national se prononçant majoritairement pour son départ, indique l'étude d'opinion réalisée pour Aviva Assurances, le magazine Challenges et la chaîne BFM Business.

Aucune des personnalités évoquées pour être nommées à Matignon ne ferait un "bon Premier ministre" pour une majorité de Français. Le mieux placé est Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, avec 31% de jugements positifs, à égalité avec Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France.

73% des sondés souhaitent qu'Emmanuel Macron change de politique mais ils sont aussi 69% à être persuadés qu'il ne le fera pas et 74% qu'il ne changera pas de personnalité. 61% pensent néanmoins qu'il y aura une revalorisation des salaires des soignants, comme le président s'y est engagé.

Malgré le début du déconfinement, 76% des Français sont défiants sur la situation économique du pays, un chiffre en baisse d'un point par rapport au mois précédent.

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 Français âgés de 18 ans et plus interrogés par internet les 28 et 29 mai, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.