Les francophones veulent se faire entendre au Conseil de sécurité

Au Conseil de sécurité de l'ONU, plusieurs membres sont francophones mais leurs voix portent peu. Pour la Côte d'Ivoire, membre non permanent, comme pour l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), il est urgent de créer une "plateforme" pour leur donner davantage de poids.

"Au Conseil de sécurité, on entend parler de P5 (les cinq membres permanents), de P3 (Etats-Unis, France, Royaume-Uni), de P2 (Chine et Russie) et d'A3 (les trois pays africains). Mais il n'y a aucune plateforme qui réunisse les francophones", s'insurge le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh.

Dans un grand hôtel de New York, il avait réuni mercredi, lors d'une réunion organisée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, dix pays siégeant ou devant siéger à compter du 1er janvier au Conseil de sécurité et pour lesquels le français compte.

Outre la Côte d'Ivoire figuraient dans la salle à laquelle a eu accès l'AFP des représentants de la Belgique, de la France, de Guinée équatoriale, de Pologne, de République Dominicaine, d'Estonie, du Niger, de Tunisie et du Vietnam. Ces quatre derniers pays doivent faire leur entrée au Conseil de sécurité le 1er janvier comme membres non permanents pour deux ans.

"Il y a une nécessité de renforcer le dialogue et les consultations entre les Etats francophones" pour les sujets paix et sécurité, a renchéri la secrétaire générale de l'OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, co-organisatrice de la rencontre. "C'est une mission de solidarité francophone" qu'il faut organiser, a-t-elle plaidé, appelant à la création d'un "esprit de famille, d'entraide, de soutien".

"On a vraiment besoin de créer ce dialogue" et "cette plateforme doit être durable", a-t-elle aussi réclamé.

Au Conseil de sécurité comme dans toute l'ONU, l'anglais est roi. Tous les textes sont d'abord rédigés dans la langue de Shakespeare avant d'être disponibles dans les autres langues officielles de l'Organisation (outre le français, l'espagnol, l'arabe, le russe et le chinois). Y compris les projets de résolution dont la rédaction incombe à des pays francophones.

Les déclarations aux médias sont à quelques exceptions près toujours faites en anglais, y compris par les pays ayant le français en première langue.