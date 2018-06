Les géants de Yosemite, à la belle étoile

La forêt de séquoias géants de Mariposa, dans le parc naturel de Yosemite en Californie, abrite 500 de ces arbres dont certains ont commencé à pousser à l'époque de Jésus Christ, il y a 2.000 ans.

C'est l'une des 65 forêts de séquoias dans le monde et elle a rouvert en juin, après trois ans et 40 millions de dollars d'aménagements destinés à protéger les arbres des hordes de touristes arpentant le site.

Ces arbres-là, de près de 100 mètres de hauteur, peuvent vivre plus de 3.000 ans. Leur écorce résiste aux insectes et les a protégés, depuis des millénaires, contre d'innombrables feux de forêts.

Mais les touristes se faisaient menaçants, le site n'étant qu'à quatre heures de route de San Francisco, dans l'un des parcs les plus visités des Etats-Unis.

Les travaux ont fait disparaître la boutique de souvenirs ainsi que le petit train au diesel et sur roues qui faisait faire la visite aux touristes. Un parking de 115 places a disparu au profit d'un plus petit.

La suppression du grand parking et de son asphalte permettra à l'eau de s'écouler plus naturellement et aux racines des arbres de se développer sans contrainte.

Plus de six kilomètres de chemins ont été tracés, avec des pontons en bois au-dessus des zones plus fragiles, qui permettent aussi aux visiteurs handicapés de profiter du site.

Des navettes gratuites emmènent les touristes au coeur des séquoias, depuis un nouveau centre des visiteurs à trois kilomètres.

L'une des attractions est le California Tunnel Tree: un tunnel percé dans le tronc d'un arbre, qui a survécu à ce jour.

A la tombée de la nuit, le parc ne ferme pas. La route est rouverte aux voitures et les visiteurs peuvent se rendre au petit parking pour explorer le site, à la belle étoile.