Les guitares de Keith Richards et Paul McCartney aux enchères en Californie

Les Beatles plus forts que les Rolling Stones, ou l'inverse? L'une des plus vieilles controverses de l'histoire du rock pourrait bientôt trouver un début de réponse, en tout cas dans le monde des enchères, et ce grâce à la technologie NFT, qui a le vent en poupe.

Une guitare des Stones, accompagnée par une vidéo authentifiée par un certificat d'authenticité NFT et montrant Keith Richards en train de signer cette Gibson ES-335, devrait dépasser le prix d'une basse dédicacée par Paul McCartney, lors d'une vente aux enchères à Beverly Hills (Californie) le mois prochain.

"Je pense que Keith Richards va gagner ce coup-ci, parce que c'est amusant et qu'il y a le NFT", a dit Martin Nolan, le directeur exécutif de la maison Julien's Auctions, qui organise la vente.

Les NFT (pour "jetons non fongibles") sont des certificats d'authenticité associés à un objet virtuel qu'ils rendent ainsi unique. Quasiment inconnus voici encore un an, ils représentent pour certains la nouvelle poule aux oeufs d'or du marché de l'art contemporain.

D'après Julien's Auctions, la guitare accompagnée de ce premier NFT jamais offert par Keith Richards devrait partir entre 6.000 et 8.000 dollars, tandis que la basse Hofner signée Paul McCartney est estimée entre 4.000 et 6.000 dollars.

Les deux instruments font partie d'une vente caritative qui collecte des fonds pour payer des soins aux professionnels de la musique dans le besoin.

Signe que les temps ont changé, le lot le plus emblématique n'est lié ni aux Beatles ni aux Stones mais au boys band sud-coréen BTS.

Les icônes de la K-pop ont offert les sept costumes taillés sur mesure qu'ils portaient lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, pour un montant estimé entre 30.000 et 50.000 dollars

"Ils ont une communauté de fans tellement gigantesque partout dans le monde", explique M. Nolan.

La vente se tiendra le 30 janvier à Los Angeles et via internet.