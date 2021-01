Les Kirghiz élisent leur président, le populiste Japarov largement favori

Les Kirghiz votent dimanche dans une élection présidentielle dont le favori est le populiste Sadyr Japarov, libéré de prison en octobre, lors de la dernière crise qui a ébranlé ce pays d'Asie centrale à l'histoire politique tumultueuse.

L'ascension fulgurante de M. Japarov, de la geôle où il purgeait une peine pour prise d'otage aux portes de la présidence, illustre les parcours inattendus que peuvent connaître les responsables politiques dans cette ex-république soviétique, saluée pour son pluralisme mais considérée comme la plus instable de la région.

Les critiques de Sadyr Japarov, 52 ans, craignent néanmoins que sa victoire ne débouche sur un pouvoir autoritaire, plus semblable au Kazakhstan, à l'Ouzbékistan et au Tadjikistan voisins, tous dirigés d'une main de fer depuis la chute de l'URSS.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 heures locales (02H00 GMT) et fermeront à 20H00 (14H00 GMT), avec les premiers résultats attendus peu après.

A Bichkek, la capitale kirghize recouverte d'un épais brouillard hivernal causé par la pollution, nombre d'électeurs ont déclaré à l'AFP vouloir voter pour M. Japarov.

"Il a promis de relever les salaires et les retraites", affirme Vera Pavlova, une retraitée. Elle confie avoir assisté à un meeting de Sadyr Japarov et savoir peu de choses sur les autres candidats. "Je n'ai vu que des affiches et publicités pour Japarov, pas pour les autres."

Bekjol Nourmatov, retraité de 77 ans, accuse pour sa part M. Japarov d'avoir "plongé le peuple dans le chaos" l'année dernière. Il va pour sa part soutenir un de ses rivaux, Adakhan Madoumarov.

En plus de la présidentielle, les Kirghiz se prononcent aussi dimanche sur des amendements constitutionnels destinés à modifier le régime politique du pays, en donnant la primauté soit au Parlement, soit à la présidence, M. Japarov étant partisan de ce dernier scénario.

- Instabilité -

Lors de la grave crise politique d'octobre, provoquée par des élections législatives que l'opposition avait jugées truquées, Sadyr Japarov avait été libéré de prison par ses partisans, avant qu'un tribunal n'annule sa condamnation.

Il a depuis redoublé d'efforts pour se présenter comme un ennemi du crime organisé et de la corruption. Ses détracteurs lui prêtent pourtant des liens avec la pègre.

Il s'est efforcé vendredi à Bichkek, lors de sa dernière apparition de la campagne, d'adopter un ton unificateur, appelant une foule de plusieurs milliers de personnes à se "rassembler" et se "traiter les uns les autres avec compréhension et respect".

"Nous sommes un pays, un peuple", a-t-il déclaré.

Avec une économie mise à mal par la pandémie de coronavirus, le prochain président devra s’accommoder d'une plus grande dépendance envers le grand voisin chinois et la Russie, un pays allié où travaillent des centaines de milliers de migrants kirghiz.

Depuis la dernière crise politique, le président russe Vladimir Poutine a critiqué à plusieurs reprises l'instabilité politique du Kirghizstan.

L'ambassadeur de Chine a de son côté rencontré ces derniers mois des responsables kirghiz pour s'assurer de la protection des entreprises chinoises, dont certaines avaient été attaquées cet automne.

- Troubles -

Le Kirghizstan, qui a connu deux révolutions en 2005 et 2010 ainsi que des épisodes de violences interethniques, est un habitué des crises politiques.

Les législatives contestées d'octobre avaient été annulées par les autorités dans l'espoir de régler la crise mais le président d'alors, Sooronbaï Jeenbekov, avait dû céder et démissionner deux semaines plus tard, sous la pression des partisans de Japarov.

C'était la troisième fois qu'un chef de l'Etat kirghiz démissionnait à la suite de manifestations, depuis l'indépendance en 1991.

Après avoir été désigné un temps dirigeant du pays par intérim, M. Japarov a quitté son poste pour se porter candidat à la présidentielle. Ses rivaux affirment que sa campagne a bénéficié des ressources de l'Etat, au sein duquel ses alliés occupent désormais tous les postes clés.

Vendredi, le comité de sécurité nationale a indiqué examiner des éléments indiquant que "certains candidats à la présidentielle et leurs partisans" planifiaient des troubles après le scrutin, sans nommer ces candidats.