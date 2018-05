Les Macron au Fort de BrÃ©ganÃ§on pour le week-end

Emmanuel et Brigitte Macron passeront le week-end au Fort de Brégançon (Var), lieu de villégiature des présidents de la République, où ils se rendront dès vendredi, a indiqué l'Elysée, confirmant une information de RTL.

Résidence d'été officielle de la présidence française depuis 1968, ce château du XVIIe siècle perché sur un piton rocheux relié à la côte par une jetée artificielle, doté d'un héliport et d'une plage privée, avait été délaissé par François Hollande qui y avait été surpris par des paparazzi.

Le chef de l'Etat n'a pas prévu à cette occasion de se rendre au festival de Cannes, qui s'est ouvert mardi, a précisé l'Elysée.

"Brégançon, c'est très bien, sauf que vous y êtes enfermé comme à l'Elysée. Or être en vacances, c'est pouvoir s'échapper, être libre", avait commenté François Hollande qui n'y avait plus jamais remis les pieds. Il était en revanche très prisé de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing, mais peu par le général de Gaulle, François Mitterrand ou Jacques Chirac, qui s'y "emmerdait". Nicolas Sarkozy préférait le Cap-Nègre, à quelques kilomètres de là, dans une villa de la famille de son épouse Carla Bruni.