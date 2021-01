Les marchés mondiaux ignorent les violences au Capitole, satisfaits du vote en Géorgie

Les places boursières à travers le monde ont ignoré jeudi les scènes de chaos de la veille au Capitole américain, envahi par des manifestants pro-Trump, se concentrant sur la percée démocrate au Sénat après une double victoire dans l'État de Géorgie.

En Europe, toutes les places financières ont fini dans le vert. Francfort a gagné 0,55%, Paris 0,70%, Londres 0,22% et Milan 0,05%.

Wall Street continuait de s'emballer également. Le Dow Jones engrangeait 0,63%, l'indice élargi S&P500 1,34% et l'indice technologique 2,28% vers 17H40 GMT. Le Dow Jones avait déjà franchi un nouveau record mercredi, malgré les violences.

L'envolée des Bourses américaines ainsi que la flambée des cours de son entreprise Tesla permettait à Elon Musk de devenir l'homme le plus riche du monde, selon l'agence Bloomberg.

Sur le marché du pétrole, le cours du Brent à Londres avançait de 0,18% à 54,40 dollars, tandis que le WTI à New York s'affichait en hausse de 0,30% à 50,78 dollars. Côté devises, le dollar gagnait 0,45% face à l'euro, à 1,2271 dollar pour un euro.

Les investisseursdans le monde demeuraient lucides sur la portée des scènes observées la veille à Washington et retransmises sur la plupart des télévisions du monde.

Malgré la violence des images, "c'est essentiellement une escarmouche politique", analyse auprès de l'AFP Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque, pour justifier l'absence de réaction des investisseurs.

Le bouleversement n'a duré qu'une journée et "n'a pas empêché la validation du vote des grands électeurs, il l'a juste retardée de quelques heures", appuie de son côté Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

- Pari sur la reprise -

La certification de la victoire de M. Biden a finalement été bouclée officiellement jeudi dans la matinée et Donald Trump a concédé qu'il y aurait une "transition ordonnée" avec son successeur.

Dans ce contexte de fragilisation de la démocratie américaine, les investisseurs préféraient porter leur attention sur la victoire des démocrates qui se sont assurés mercredi le contrôle du Sénat grâce à deux élections partielles en Géorgie.

Le président élu pourra de ce fait gouverner avec une plus grande marge de manoeuvre.

Les investisseurs voyaient pour le moment le verre à moitié plein, se réjouissant de la perspective d'un nouveau plan de relance plus important qu'envisagé il y a encore quelques jours.

Depuis mercredi, "les taux d’intérêt souverains à 10 ans se redressent, ce qui est le signe de l'anticipation d'une reprise économique accélérée, ainsi que de la reprise de l'inflation", explique M. Baradez.

Ces prévisions soutiennent aussi les indices, notamment les valeurs cycliques, dépendantes de l'activité économique.

Toutefois, l'avantage démocrate dans les deux chambres rend aussi plus crédible la mise en oeuvre de la politique fiscale de M. Biden, ainsi qu'une plus grande régulation du secteur technologique. "Ces éléments pourraient peser dans un second temps sur les investisseurs", relève M. Baradez.

Les valeurs cycliques ont porté les indices. Les bancaires ont par exemple de nouveau progressé, après leur flambée de mercredi: à Paris, BNP Paribas a gagné 2,25% à 46,31 euros.

La chaîne britannique de supermarchés Sainsbury's à Londres et le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain en France ont pour leur part bondi respectivement de 6,88% à 248,50 pence et de 6,20% à 42,48 euros.